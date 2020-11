Ho ho ho? Kurt Russell veut que le Père Noël soit son dernier rôle

Kurt Russell est à nouveau le Père Noël dans « The Christmas Chronicles: Part Two », paru sur Netflix il y a quelques jours. Si la star hollywoodienne réussit, le rôle du Père Noël pourrait en fait être le dernier rôle qu’il assumera dans sa longue carrière d’acteur.

Du moins, c’est ce que suggère une interview avec Chris Columbus. Le réalisateur et producteur de la suite des deux parties de « The Christmas Chronicles » a fait savoir à Yahoo Entertainment que Russell aimerait mettre fin à sa carrière en tant que Père Noël.

Kurt Russell est pleinement engagé envers le Père Noël

« Kurt m’a dit: » Je veux disparaître dans le coucher du soleil en sachant que ce sera le dernier rôle que je jouerai « », a déclaré Columbus. Sérieusement ou pour plaisanter, une chose est certaine: Russell a mangé un vrai imbécile du rôle du Père Noël. «Quand quelqu’un joue le Père Noël, les acteurs ne le prennent souvent pas au sérieux», explique Columbus. « Quand Kurt Russell joue le Père Noël, il écrit une histoire de 170 pages avec la mythologie sur le personnage. »

Il est aussi engagé que l’on peut attendre d’acteurs comme Robert De Niro. Et la fin des « Chroniques de Noël » n’est pas en vue. « Il veut continuer à jouer au Père Noël. Il est pleinement engagé dans ce rôle. » Cela inclut de faire pousser sa barbe pendant huit semaines et de parcourir le scénario avec Columbus avant chaque jour de tournage.

Plus grand rôle pour Mme Santa dans la suite

Dans « The Christmas Chronicles: Part Two », le méchant magicien Belsnickel menace de détruire le pôle Nord et avec lui Noël aussi. Kate, qui a déjà sauvé le festival de l’amour dans la première partie, se lance dans une nouvelle aventure avec le Père Noël avec son nouveau demi-frère Jack. Dans la suite, Goldie Hawn, partenaire de longue date de Russell, joue un rôle plus important en tant que Mme Santa.