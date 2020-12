Ho ho ho! 9 astuces de films de Noël de la rédaction de 45secondes.fr

Lorsque les jours raccourcissent et que « Last Christmas » revient en boucle à la radio, la rédaction de 45secondes.fr se réunit avec leurs proches devant la télé et regarde leurs films de Noël préférés en grignotant des biscuits et en sirotant du vin chaud. Puisque les goûts sont connus pour être différents, nous vous présentons ici nos points forts absolus: ces films ne devraient certainement pas manquer pendant la saison de Noël!

Jutta: « Klaus » est un classique moderne pour moi

Bien sûr, il y a ces films de Noël que vous pouvez déjà dire par cœur et qui sont toujours sur la liste de surveillance chaque année. Cependant, si vous ne voulez pas voir le prince chercher sa «Cendrillon» pour la énième fois ou laisser le petit Kevin souffrir de cambrioleurs, le film Netflix «Klaus» est recommandé. Cette aventure divertissante balaie chaque mauvaise humeur d’avant Noël comme un vent polaire frais!

Le film d’animation moderne raconte une histoire drôle et touchante sur un candidat postier gâté qui est transféré dans un village rempli de résidents querellés et insouciants. Avec l’ermite Klaus et une luge de jouets, il rend le monde un peu plus convivial – bien qu’au départ par pur intérêt personnel.

Si vous ne souriez pas, vous pouvez vous rendre directement à Zwietrachtingen!

Meliha: « Kevin – Seul à la maison » avec une double torsion

« Kevin – Seul à la maison » faisait déjà partie de notre programme de Noël alors que le film était encore enregistré sur la bonne vieille VHS à la télévision. Lors de l’enregistrement, j’ai même coupé la publicité – ou du moins essayé. Parce qu’il y avait une chose à laquelle je ne m’attendais pas: que la station répète simplement un morceau du film après la pause publicitaire.

Le résultat: la scène dans laquelle Kevin a déchiré les sacs sur le chemin du retour est visible à deux reprises sur la photo. Nous nous sommes donc amusés année après année à voir Kevin s’énervait deux fois à propos de son accident. Lorsque nous regardons les aventures de Kevin sur DVD avec la famille, il manque clairement quelque chose.

Franzi: « Kevin – Seul à New York » ne devrait pas manquer non plus

« Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais pas quand il s’agit d’enfants la veille de Noël. » Heureusement, il y a encore quelqu’un cette année qui sauvera Noël de manière fiable!

Pour nous, « Kevin – Seul à New York » fait tout autant partie de la saison de Noël que « Kevin – Seul à la maison ». Vous pouvez probablement compter les films d’une part dont j’aime toujours la deuxième partie – au moins la série « Kevin » en fait partie. Et si rien ne s’est déroulé comme prévu en 2020, j’attends d’autant plus avec impatience une certaine fiabilité pendant la saison de l’Avent. Il est également sûr que pour la 20e fois, je souris à l’analogie avec le cœur brisé et les patins à roulettes inutilisés ou rirai de l’odeur du poisson … euh, la liberté. J’ai hâte d’y être!

Christin: l’Avent sans « Le Petit Seigneur »? Sans moi!

Il existe maintenant plus de dix versions cinématographiques et télévisées différentes du roman de Frances Hodgson Burnett « Le petit seigneur ». Mais surtout l’adaptation de Jack Gold de 1980 a gagné mon cœur – et celui de millions d’autres personnes. C’est cette chimie particulière entre l’acteur Cédric Ricky Schroder et Alec Guinness en tant que comte de Dorincourt qui me fascine à chaque fois.

Comme le dit la mère de Cédric, «Il lui sera difficile de comprendre pourquoi nous devons être séparés à partir de maintenant. Mais il l’acceptera quand son grand-père sera gentil et aimant. Vous voulez juste l’appeler en tant que spectatrice: Non! N’est il pas! Gardez Ceddie avec vous! Mais le gamin de huit ans ne se laisse pas descendre aussi vite. Avec sa naïveté enfantine et sa vision positive du monde – et surtout de son grand-père – il éveille les esprits du comte maussade, égoïste et renfermé.

J’ai hâte qu’il soit diffusé à la télévision chaque année. Cette fois, nous devrons le regarder séparément en famille. Mais à quoi sert la visioconférence?!

Wolf: « Die hard » parce que quoi d’autre?

Dois-je vraiment expliquer cela? Nommer « Die Hard » comme un favori absolu des films de Noël est, bien sûr, une réponse ennuyeuse. Parce qu’ils toujours vient. Mais cela ne vient toujours que parce que c’est la bonne réponse.

John McClane sauve le bâtiment Nakatomi à Noël, de nombreuses vies humaines et année après année ma bonne humeur quand le vin chaud s’épuise à nouveau. Peu importe à quel point Gerard Butler peut s’agiter dans les ridicules films « Has Fallen » – Bruce Willis a déjà montré en 1988 à quoi devrait ressembler un bon film d’action « Un homme contre une armée ». En plus de beaucoup d’action, il a également besoin de cœur, de cervelle, d’une histoire simple mais captivante et d’un acteur de premier plan avec une quantité scandaleuse de charisme. « Die Hard » a tout en abondance.

Et: « Maintenant, j’ai une mitraillette – ho-ho-ho » sera le dicton le plus cool qui puisse être peint sur le pull d’un mort jusqu’à la fin des temps.

Jasmin: « Holi-slay Spectacular », parce que les drag queens y vont toujours!

A Noël, tout est décoré avec beaucoup de paillettes et de lumières – et je suis bien habillée. Tout le bling-bling a aussi mon téléviseur sous contrôle. Parce que « Holi-slay Spectacular » scintille sur l’écran, un épisode de Noël de ma série télé-réalité préférée « RuPaul’s Drag Race ». La série regorge déjà de paillettes, de paillettes et de glamour – il n’y a rien de plus approprié pour Noël.

En plus du look, Drag Mother RuPaul diffuse un message depuis le début des années 90 qui représente le respect mutuel, la compréhension des autres et l’amour sans limites. Noël en tant que festival de l’amour ne pourrait pas être un meilleur jour pour regarder au-delà de vos propres horizons mentaux et apprendre avec un groupe de drag queens animées que tout le monde peut aimer qui il veut.

Vera: « Trois noisettes pour Cendrillon » – désespérément romantique et émancipée

Quand j’étais enfant, j’ai regardé le film de conte de fées « Three Hazelnuts for Cinderella » sur une cassette VHS avec ma grand-mère. Depuis, c’est notre classique de Noël. L’interprétation libre du conte de fées de Cendrillon obtient une héroïne émancipée dans ce film – certainement une raison de revoir le film chaque année. Si la coproduction tchéco-française remonte à 1973, la Cendrillon est plus moderne et plus émancipée que beaucoup de femmes aujourd’hui. Elle montre au prince et à ses deux compagnons comment court le lièvre – après tout, elle peut tirer et chevaucher des flèches mieux qu’elle.

Même près de 50 ans après sa sortie, le film n’a pas perdu un peu de son charme, ce qui est certainement en partie dû à la bande-son touchante. Cela reste dans ma tête année après année et quelques jours plus tard, je peux encore l’entendre bourdonner de tous les coins de la maison. « Trois noisettes pour Cendrillon » me donne une impression de convivialité et quand le film tourne les jours précédant la veille de Noël, je sais: Noël n’est pas loin maintenant!

Patrick: « Jolis cadeaux », car il n’y a rien de tel que la famille

Des chats brûlés, des arbres de Noël en feu, des fosses septiques qui explosent et un groupe de travail spécial de la police – Noël avec les proches peut être assez angoissant. Pour moi, aucun autre film ne transmet le sentiment de la fête de Noël qui approche (avec toute l’anticipation agréable et le chaos imminent) ainsi que « Schöne Bescherung » avec Chevy Chase.

En tant que père de famille visiblement anxieux mais complètement accablé, Clark Griswold et son clan tombent dans la fête de Noël la plus sympathique et chaotique imaginable. En tant que personne qui a une relation assez grande et en partie chaotique, le film entraîne non seulement mes muscles du rire, mais va aussi droit au cœur.

Marc: Et encore « Kevin »

Les films du début des années 1990 sont particulièrement nostalgiques dans ma mémoire. J’associe aussi fortement Noël à mon enfance: ce furent des semaines magiques. Les deux films «Kevin» avec Macaulay Culkin sont donc fermement ancrés dans ma conscience. Ils sont venus au cinéma au début des années 1990 et répandent encore aujourd’hui l’esprit de Noël. Le double punch nostalgique!

Comme mon collègue Franzi, je préfère la deuxième partie « Kevin – Seul à New York ». La raison principale en est que «la grande ville» m’a toujours fasciné, même enfant. Hôtels chics, cuisine délicieuse, immenses (jouets) magasins, art et culture: «Kevin – Seul à New York» montre à merveille ce qui rend la métropole si attractive. De plus, malgré les innombrables parallèles avec la première partie, le film est toujours émouvant, passionnant – et méga-drôle: