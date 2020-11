HNHH et TuneCore présentent les artistes « Heat Seekers » en vedette: Snoop

De retour en 2019, HNHH et TuneCore se sont réunis pour le concours « Heat Seekers » qui a vu de nombreux artistes en devenir sur notre site Web au cours de 11 semaines. Ce concours est devenu extrêmement populaire parmi nos lecteurs car il les a exposés à divers nouveaux artistes dont ils n’auraient autrement pas été au courant. L’initiative a donné à de nombreux artistes méritants une plate-forme pour se faire entendre, un artiste ayant l’expérience d’une vie, sous la forme d’une session d’enregistrement au studio HNHH. La session a même été dirigée par un producteur célèbre, ce qui a rendu l’expérience encore plus précieuse. En 2020, HNHH et TuneCore ont repris là où nous nous étions arrêtés, sauf que cette fois-ci, le concours « Heat Seekers » met en vedette 12 artistes sur une période de 12 mois. Si vous pensez que votre musique est assez bonne pour être présentée, assurez-vous de soumettre votre musique pour participer au concours, ici.

Ce mois-ci, HNHH et TuneCore sont ravis de présenter le onzième gagnant du concours « Heat Seekers » de cette année, Snoop. Vous prenez une vraie chance en vous nommant Snoop, mais cet artiste basé à Staten Island pense qu’il peut être à la hauteur du surnom. Son style est polyvalent, s’insinuant dans plusieurs territoires musicaux différents tout en se concentrant toujours sur le hip-hop. Le jeune homme de 23 ans est influencé par un certain nombre de paroliers, dont Meek Mill et Jay-Z, qu’il considérerait comme une collaboration de rêve. Interrogé sur certains de ses albums préférés, Snoop nous dit que le sien Demonlow Deluxe ferait la liste, montrant qu’il ne manque pas de confiance.

Découvrez-le sur Instagram pour avoir une idée de ce qu’il fait, lisez notre session de questions-réponses avec Snoop ci-dessous, parcourez sa musique dans la liste de lecture incluse et restez à l’écoute pour les prochaines éditions de la série « Heat Seekers ».

D’où êtes-vous? Comment votre maison a-t-elle influencé votre son / style?

Je viens de Staten Island, New York; le bourg oublié. L’île m’a influencé parce que mon frère a été assassiné ici; littéralement à 5 minutes de l’endroit où nous avons grandi. Cela seul m’a donné la motivation dont j’avais besoin pour attaquer et poursuivre tout ce que j’aurais choisi dans la vie. Je dirais que New York dans son ensemble m’a influencé en tant qu’artiste. Ma musique est aussi variée que les gens de Times Square.

Décrivez votre son en trois mots.

Trois mots pour décrire mon son sont Real, Wavy et Polyvalent.

Quel âge avez-vous? L’âge est-il important pour la musique?

J’ai 23 ans. L’âge n’a pas d’importance avec la musique. Hov peut-il déposer des gemmes à tout moment jusqu’à ce jour?

Quel est le dernier album que vous avez écouté?

Le dernier album que j’ai écouté était Demonlow Deluxe.

Nommez vos 3 plus grandes influences.

Mes 3 plus grandes influences sont God, Mom Dukes et 50 Cent.

Nommez votre collaboration de rêve.

Mes collaborations de rêve sont avec Jay Z et Meek Mill.

Si vous ne pouviez écouter qu’un seul album pour le reste de votre vie, quel serait-il?

Si je ne pouvais écouter qu’un seul album pour le reste de ma vie, ce serait Devenir riche ou mourir en essayant ou, pas de parti pris, je dois dire Demonlow Deluxe.

Quel est votre sous-genre hip-hop préféré en ce moment?

Mon sous-genre hip-hop préféré en ce moment est le hip-hop alternatif si je devais choisir. Mon genre de musique préféré en général est tous les genres! Je suis un chef de la musique.

