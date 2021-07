Hnews : redéfinir le journalisme numérique grâce à des reportages impeccables et à des actualités pures

Dans la concurrence féroce pour les clics et les globes oculaires, les histoires de type potins et gotcha sont la nouvelle norme pour attirer les lecteurs dans le monde de l’information en ligne. Internet a été décrit comme un flux de faits, de fiction, de désinformation, de désinformation, de conspirations, de potins et de fraude.

Alors que le sensationnalisme a considérablement augmenté, l’émergence d’un site Web d’information authentique et crédible devient extrêmement importante. Parler d’une telle plate-forme est Hnews qui reste à l’écart des nouvelles sensationnalistes et tient compte du journalisme factuel. Contrairement à d’autres sites Web d’actualités crédibles, la plate-forme est devenue la destination d’actualités à guichet unique pour les personnes qui souhaitent des informations fiables avec des faits adéquats sur lesquels s’appuyer.

Créée en 2018, la plate-forme a connu une croissance massive de ses lecteurs partout et attend avec impatience chaque histoire, article et rapport de terrain qui est publié chaque heure qui passe sur le portail d’actualités. La plate-forme permet également aux générations futures de sonder et de pénétrer les profondeurs obscures de cette mer d’informations pour renouveler leur confiance dans le journalisme.

M. Anoj Kumar, le cerveau derrière l’entreprise, déclare : « Hnews est bien plus qu’un simple site d’information. Il s’agit d’une passerelle vers les dernières nouvelles et événements qui se déroulent dans plusieurs secteurs d’activité, les marchés d’actions, la politique et la technologie, à la fois dans et hors du pays. Le facteur le plus distinctif de Hnews est qu’il est en langue hindi pour accueillir une large sous-section d’utilisateurs qui se sentaient exclus à cause des sites Web d’information principalement en anglais. Notre audience a beaucoup proliféré depuis 2018 et compte désormais des millions de téléspectateurs dévoués qui font confiance à Hnews pour leur tour d’horizon quotidien.

La ponctualité étant la priorité absolue, l’équipe s’adapte au format d’actualités 24h/24 et 7j/7 pour présenter des informations authentiques et exactes sur le plan des faits et auxquelles s’attache la valeur d’actualité. Faisant en sorte que les informations soient conformes au concept de crédibilité et de reportage impartial, la plate-forme raconte les actualités de la manière dont elles sont censées être présentées à un public plus large.

La plate-forme à succès a reçu des éloges sur de nombreux fronts en raison de ses rapports solides et impartiaux qui s’adressent à chaque coin et recoin du pays, en particulier les zones rurales. C’est en raison de leur solide éthique de travail que leur travail louable sur les médias sociaux est extrêmement bien reçu par les dirigeants et les citoyens de tout le pays.

Les médias étant le quatrième pilier de la démocratie, ils ont le pouvoir d’influencer les gens dans tous les aspects de leur vie. Ainsi, l’importance d’un tel contenu digne d’intérêt qui peut transformer la vie des gens devient extrêmement importante. C’est d’une importance primordiale pour assurer une citoyenneté bien informée qui est si essentielle pour une démocratie saine. Et Hnews, grâce à ses reportages impeccables et ses nouvelles percutantes, ouvre la voie pour assurer le bon fonctionnement d’une démocratie efficace et d’un reportage et d’un journalisme impartiaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂