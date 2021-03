HMD Global accueillera un événement de lancement le 8 avril, Nokia G10, Nokia X10, Nokia X20 attendus

16 mars 2021 19:13:29 IST

HMD Global a annoncé qu’il lancerait de nouveaux téléphones Nokia lors d’un événement le 8 avril à 20h30 IST (15h00 GMT). Bien que le communiqué de presse indique la date et l’heure de l’événement de lancement, les appareils à introduire n’ont pas encore été révélés. Le Nokia page web officielle demande également aux visiteurs de «Save The Date» en mentionnant les horaires. Cependant, aucun autre détail sur l’événement n’a été fourni.

Selon certaines sources, l’événement pourrait concerner les nouveaux smartphones 5G tels que Nokia G10, Nokia X10 et Nokia X20. Il est presque confirmé que HMD Global lancera le Nokia G10 et les spéculations sont nombreuses sur le fait qu’il pourrait également lancer les deux autres smartphones avec.

Plus tôt ce mois-ci, des rapports ont émis l’hypothèse que HMD Global travaillait sur le lancement d’une nouvelle série G de smartphones. On pense que le « G » dans le nom pourrait être une référence au jeu et que la marque finlandaise pourrait commercialiser les téléphones comme ceux qui conviennent à de longues heures de jeu continu.

Pour l’instant, il est supposé que le Nokia G10 sera livré avec un chipset Octa-core. Doté d’un écran de 6,4 pouces, le smartphone devrait arborer un appareil photo principal de 48 MP à l’arrière avec un arrangement de quatre caméras. Le rapport a ajouté que les spécifications du G10 qui ont déjà été inclinées placent le produit à venir comme similaire au Nokia 5.4.

D’un autre côté, un conseil d’un compte de forum Nokia sur les médias sociaux a souligné que HMD pourrait changer son schéma de dénomination des smartphones. Le pseudo Twitter Nokibar a déclaré que les nouveaux téléphones lancés par HMD à partir de 2021 n’auront plus le point dans sa nomenclature.

Comme mentionné par un GizmoChina rapport, les utilisateurs d’appareils Nokia se plaignent depuis longtemps de la confusion qui accompagne le système de dénomination actuel. Ainsi, avec un schéma de dénomination plus simple en place, HMD peut espérer adopter plus de familiarité. Le portail a également parlé de la probabilité que le G10 vanté ne soit pas seulement une nouvelle série, mais en fait le premier modèle à être lancé en utilisant le dernier système de dénomination.

Selon un rapport par le Utilisateur avancé de Nokia, le prix du Nokia X20 devrait avoisiner Rs 30 300 (349 euros) tandis que le Nokia X10 pourrait être vendu au prix de Rs 26 000 (300 euros). Les deux appareils seront équipés d’un processeur Snapdragon 480 5G et de 6 Go de RAM. Nokia X20 a une plus grande capacité de stockage de 128 Go par rapport au Nokia X10 avec 32 Go.

