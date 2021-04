HMD Global accueillera un événement de lancement le 8 avril; devrait lancer Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10, Nokia X20

02 avril 2021 12:43:40 IST

HMD Global a envoyé des invitations pour un événement de lancement qui se tiendra le 8 avril à 19h30 IST. La société n’a rien révélé sur les appareils qui feront leurs débuts lors de l’événement. Selon un rapport par NokiaPowerUser, HMD Global lancera probablement Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10 et Nokia X20. On s’attend à ce que les Nokia G10 et G20 soient équipés d’une batterie de 5 000 mAh. D’autre part, Nokia X10 et Nokia X20 pourraient être livrés avec un processeur Snapdragon 480 5G et 6 Go de RAM.

Spécifications attendues du Nokia G10 et du Nokia G20

En suivant le rapport par NokiaPowerUser, il est supposé que le Nokia G10 et le Nokia G20 viendront avec un chipset Octa-core MediaTek Helio P22. Doté d’un écran HD + de 6,4 pouces, les smartphones devraient arborer un appareil photo principal de 48 MP à l’arrière avec une configuration à quatre caméras. Les smartphones sont susceptibles de fonctionner sous Android 11 et offrent des options de 3 Go et 4 Go de RAM. Les smartphones peuvent offrir jusqu’à 64 Go de stockage interne.

Nokia G10 et Nokia G20 sont susceptibles de arborer une caméra frontale de 8 MP. Les deux smartphones devraient être équipés d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 10 W.

Spécifications attendues du Nokia X20, du Nokia X10

Selon un rapport par le Utilisateur avancé de Nokia, le prix du Nokia X20 devrait être d’environ 349 € (environ 30 300 Rs) tandis que le Nokia X10 pourrait être vendu au prix de 300 € (environ 26 000 Rs). Les deux appareils sont susceptibles d’être livrés avec un processeur Snapdragon 480 5G et 6 Go de RAM. Nokia X20 a une plus grande capacité de stockage de 128 Go par rapport au Nokia X10 avec 32 Go.

