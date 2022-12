Hits animés de l’hiver 2023 : 5 séries à regarder absolument !

Non seulement l’année, mais aussi la série animée la saison d’automne tendent vers leur fin. C’est pourquoi nous vous voulons ci-dessous 5 succès d’anime potentiels vous recommander dans la saison d’hiver faut vraiment regarder de plus près !

Astuce Anime #1: Junji Ito Maniac: Contes japonais du macabre

Junji Itō est connu pour ses dessins expressifs et ses histoires effrayantes. Netflix s’adapte maintenant en Junji Ito Maniac : Contes japonais du macabre un total de 20 histoires différentes du maître de l’horreur et les combine dans l’un des premiers temps forts de l’anime de l’année à venir. La série est complète in toto 12 épisodes étrangement beaux consister.

Lancement : 19 janvier 2023 sur Netflix

L’anime d’horreur est créé en Studio Deen (« Ranma ½ ») réalisé par Shinobu Tagashira (« Hunter x Hunter 1999 »). Surtout si vous fans d’horreur ou du moins avez un léger faible pour le genre, vous pouvez regarder cette série, que vous pourrez regarder en saison d’hiver exclusivement sur Netflix peut suivre, à ne pas manquer.

Astuce Anime #2 : NieR : Automates Ver1.1a

avec NieR : Automates développé le studio PlatinumGames (« Bayonetta ») est un véritable succès surprise qui séduit rapidement les critiques et les joueurs. Des milliers d’années à venir 2B et autres androïdes Envoyé pour récupérer la Terre pour les derniers vestiges de l’humanité – le début d’une grande aventure.

Lancement : 7 janvier 2023 sur Crunchyroll

L’adaptation en anime est réalisée en Photos de Studio A-1 (« Sword Art Online »), tandis que Ryouji Masuyama (« Great Pretender ») réalise. En ce qui concerne l’intrigue nous attend avec NieR : Automates Ver1.1a d’ailleurs pas de conversion 1:1, mais une histoire originale. L’adaptation en jeu vidéo ne sera pas seulement intéressante pour les gamers, car un véritable point culminant anime devrait nous attendre ici.

Conseil d’anime n ° 3: salle de classe d’espionnage

Dans un monde où chaque jour de nombreuses guerres dans l’ombre sont exécutés, les espions sont plus demandés que jamais. C’est pourquoi le meilleur espion décide une unité spéciale pour créer une équipe d’élite composée des meilleurs des meilleurs pour entreprendre n’importe quelle mission, aussi impossible soit-elle ! Mais que se passerait-il si ces « professionnels » Pas d’expérience avoir dû?

Début : 5 janvier 2023 sur AKIBA PASS TV

Le jeune fournisseur de streaming AKIBA PASSE TV a avec Salle de classe d’espionnage a attrapé un conseil d’initié potentiel pour la prochaine saison d’hiver. Ceci est responsable de la série animée Sensation de studio (« My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax »), réalisé par Réalisateur Keiichirou Kawaguchi (« ISLANDE »). Avec son mélange d’action, de comédie, de crime et de romance, il devrait être ici quelque chose pour tous les goûts être.

Astuce Anime #4 : Tokyo Revengers : Confrontation de Noël

L’un des plus grands succès d’anime de l’année dernière était Vengeurs de Tokyo Et maintenant, l’histoire continue enfin ! Takemichi cherche toujours désespérément un moyen de mettre fin à la désintégration de son gang et Mort de son grand amour Hina empêcher en quelque sorte. Réussira-t-il cette fois à changer le passé de manière à pouvoir enfin déjouer le destin ?

Lancement : 8 janvier 2023 sur Disney+

Disney+ continue d’élargir avec diligence son portefeuille d’anime et a rejoint Tokyo Revengers : confrontation de Noël a obtenu un vrai succès ! Comme la première saison, la saison 2 sera également dans le Studio LIDENFILMS (« Cellules au travail ! ») réalisé par Kôichi Hatsumi (« Deadman Wonderland ») produit. Préparez-vous pour toutes sortes de batailles brutales et de rebondissements passionnants !

Que la série avec nous en temps opportun sera publié via Disney + est une autre histoire, après tout, les fans d’anime allemands attendent toujours Bleach : guerre de sang de mille ans.

Astuce Anime #5 : Tomo-chan est une fille !

Si vous cherchez un nouveau à la place RomCom Anime sont, devraient Tomo-chan est une fille ! être juste pour vous. Dedans, notre protagoniste effronté Aizawa Tomo rassemble d’abord tout son courage et avoue son béguin Juin leur amour. Cependant, ses mots ne résonnent pas avec lui et Jun n’a même pas remarqué qu’elle est une fille – ça va vraiment bien ?

Lancement : 5 janvier 2023 sur Crunchyroll

La comédie romantique est réalisée par Hitoshi Nanba (« Fate/Grand Order : Premier Ordre ») dans Studio Lay-duce (« Magi: Aventure de Sinbad »). Avec Tomo, on s’attaque au genre dans cette série animée héroïne plutôt atypique le rôle principal et cela devrait rendre le titre assez excitant. Par conséquent, la série ne devrait pas seulement valoir le détour pour les fans du genre.

Ce sont nos 5 conseils d’anime pour la saison d’hiver 2023. Quel anime à venir attendez-vous particulièrement avec impatience ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !