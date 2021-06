Hitman’s Bodyguard 3 est déjà taquiné par le réalisateur

Avec la sortie de la suite d’action de comédie Garde du corps de la femme du tueur à gages désormais imminente après plusieurs retards, sa star Salma Hayek et l’homme derrière la caméra, Patrick Hughes, ont annoncé des plans pour un troisième film de la franchise. Bien qu’ils refusent de révéler qui, il semble que le plan soit d’ajouter un autre joueur dans le mix, un peu comme le fait le suivi à venir avec Sonia Kincaid de Hayek.

« Je l’espère. Si cela se produit, je sais qu’ils ajoutent une personne de plus », a répondu Hayek lorsqu’on lui a demandé si un troisième film était prévu. Hughes a quant à lui admis qu’il avait déjà une assez bonne idée de qui pourrait se joindre à une troisième sortie, mais ne révélerait malheureusement pas qui car cela gâcherait les choses. « Je ne peux pas dire cela car cela révélera l’intrigue », a-t-il répondu. Lorsqu’on lui a insisté sur le sujet, Hughes était au moins prêt à faire une blague en disant: « John Candy, c’est qui je veux. » Bien que cela ne se produise jamais pour une raison évidente, l’idée de Candy courir et esquiver les coups de feu avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson est délicieuse.

Ainsi, la question demeure de savoir qui rejoindra Reynolds, Jackson et Hayek dans un troisième Le garde du corps du tueur à gages? Serait-ce quelqu’un de familier comme Hayek, donnant peut-être au personnage de Morgan Freeman un rôle plus central? Ou sera-ce plutôt quelqu’un de complètement nouveau ? Seul le temps nous le dira.

Bien sûr, une troisième aventure potentielle dépend de la façon dont Garde du corps de la femme du tueur à gages fait au box-office lors de sa sortie plus tard cette semaine. Sorti en 2017, le premier Le garde du corps du tueur à gages a reçu un accueil mitigé de la part des critiques, mais a très bien joué avec le public, récoltant finalement 180,6 millions de dollars très sains contre un budget de production de 30 millions de dollars. Si Hitman’s Wife’s Bodyguard suivait un itinéraire similaire, le public finirait par découvrir qui Hughes a en réserve pour ajouter à l’ensemble.

Patrick Hugues est de retour dans le fauteuil du réalisateur pour la suite, qui reprend quatre ans après les événements du film original. Le garde du corps Michael Bryce est maintenant en congé sabbatique mandaté par l’entreprise lorsque Sonia Kincaid, l’épouse du tueur à gages Darius Kincaid avec qui Bryce partage une amitié difficile, le sauve d’une tentative d’assassinat pour sauver Darius. Toujours sans licence et sous surveillance, en plus d’être maintenant en congé sabbatique, Bryce n’est pas autorisé à utiliser des armes à feu ou des armes mortelles de quelque nature que ce soit et doit utiliser son intelligence et son intelligence pour sauver Darius et sauver la situation.

Alors que Bryce est poussé à bout par ses deux protégés les plus dangereux, le trio se lance dans un complot mondial et découvre bientôt qu’ils sont tout ce qui se tient entre l’Europe et un fou vengeur et puissant. Une fois de plus avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson dans le rôle de Michael Bryce et Darius Kincaid respectivement, et avec Salma Hayek reprenant le rôle de Sonia, Garde du corps de la femme du tueur à gages trouve plusieurs visages familiers à bord dont Frank Grillo (La purge : l’anarchie), Morgan FREEMAN (Le Chevalier Noir), Richard E. Grant (Logan), Tom Hopper (L’Académie des Parapluies), Rebecca avant (L’épaisseur de celui-ci), Gabriella Wright (Le transporteur ravitaillé), Alice McMillan (Étranger), Kristofer Kamiyasu (De bons présages) et Blake Ritson (Krypton) et Antonio Banderas (Le masque de Zorro) en tant que méchant, un puissant gangster pourchassant Sonia, Darius et Bryce.

Garde du corps de la femme du tueur à gages devrait sortir aux États-Unis le 16 juin 2021. Cela nous vient de Comicbook.com.

Sujets : Le garde du corps Hitmans, Le garde du corps Hitmans 2