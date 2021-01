Hitman III sur Nintendo Switch a déjà une date de sortie

La version numérique d’Hitman III sur Nintendo Switch arrivera le 20 janvier.

IO Interactive est cette entreprise qui ne cesse de nous donner de la joie. Dans quelques jours vient la fin très attendue de sa franchise la plus célèbre. Le fait-il en toutes les plateformes possibles: PC, PlayStation, Xbox, ancienne et nouvelle génération … Mais ce que beaucoup ne s’attendaient pas, c’est que ce même jour Hitman III arriverait sur Nintendo Switch. Comme surprise et annonce de dernière minute, IO Interactive a confirmé via Twitter Quoi la version cloud du jeu sortira le même jour, le 20 janvier.

Nous n’attendions pas la version du jeu pour si tôt. IO Interactive a déjà annoncé l’arrivée de la trilogie sur Nintendo Switch il y a quelques mois, mais aucune date n’a été précisée à l’époque. Je le ferais avec plusieurs inconvénients tels que l’existence d’une seule édition numérique et, plus important encore, que nécessiterait de jouer en ligne pour pouvoir diffuser le titre complet via le cloud. C’est une expérience que nous avons vue avec quelques autres jeux sur la console Nintendo, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de titres disponibles de cette manière. Quoi qu’il en soit, c’est un excellent moyen de présenter le fantastique jeu Hitman à de nouveaux fans.

L’arrivée de Hitman III sur Nintendo Switch n’est pas la seule joie que le titre doit nous donner. Nous vous avons récemment donné nos impressions sur les premiers chapitres, ainsi que de bonnes nouvelles comme la publication officielle sur laquelle six niveaux donnent vie au titre ou un aperçu de toutes les fonctionnalités de toutes les cartes de réalité virtuelle. L’aventure qui mettra fin à l’histoire de l’Agent 47 est presque parmi nous, et après sa publication IO Interactive se concentrera sur de nouveaux projets tels que la nouvelle adaptation de James Bond.