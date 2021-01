Hitman III prévoit d’inclure le traçage de rayons pour les consoles de nouvelle génération

Le dernier jeu vidéo de la trilogie Hitman III comportera le ray tracing dans une prochaine mise à jour.

L’agent 47 transmet déjà son message de mort et de joie aux joueurs du monde entier. Le dernier volet de son redémarrage progressif a déjà atteint les consoles actuelles et de prochaine génération, il est déjà en vente et brise les attentes tant au niveau critique que public. Nous en sommes plus que satisfaits, car nous avons souligné dans notre analyse. Mais il y a encore plus de choses à apprécier. Dans une récente interview avec Microsoft, un développeur IOI a annoncé que l’entreprise travaillait sur une mise à jour à venir qui activera le mode de ray tracing avec lequel il fait briller davantage le titre.

Le fait que l’entretien soit avec Microsoft ne fait que confirmer l’arrivée de cette fonction à Xbox Series X et Xbox Series S. Pour l’instant, ce sont les seules versions dans lesquelles nous pouvons confirmer que nous aurons cette amélioration graphique à notre portée, mais il est tout à fait sûr de dire que les versions PC et PlayStation 5 seront également mises à jour. Ce ne serait qu’une des nombreuses mises à jour que Hitman III recevra, avec Missions et défis optionnels, objectifs insaisissables et bien plus encore.

Hitman III avec le traçage de rayons devrait être une expérience à vivre. Le jeu peut déjà être apprécié en définition 4K et 60 FPS, du moins sur Xbox Series X, assez étrangement. L’ajout du ray tracing ne fait que relever le titre de nouvelles normes. Il faut ajouter que, au moins sur PlayStation, le jeu profite déjà un mode VR incroyable qui ajoute une toute nouvelle dimension pour profiter de toutes les cartes de la trilogie, vingt niveaux au total. Nous avons de nombreuses raisons d’apprécier l’une des meilleures trilogies des cinq dernières années.