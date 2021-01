Hitman 3 sera lancé le 20 janvier sur PS4, PS5, Xbox One et plus: tout ce que vous devez savoir

14 janv.2021 11:18:20 IST

Hitman 3 devrait sortir le 20 janvier. Le jeu est une entrée à venir dans la très populaire franchise de jeux vidéo Hitman et est un jeu furtif disponible sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Google Stadia et Nintendo Switch. Les joueurs joueront en tant que légendaire Agent 47 qui voyagera à travers le monde pour exécuter des contrats éliminatoires sur diverses cibles. Le jeu lui-même est un jeu PoV à la troisième personne. Il y a six emplacements dans le jeu de base. Il s’agit notamment de Dubaï, Dartmoor et Chongqing.

Regardez de plus près ce que vous obtenez avec HITMAN 3 Deluxe Edition, en tant que Community Developer Clemens, vous guide à travers le contenu de luxe. Précommandez votre version du HITMAN 3 – Deluxe Edition maintenant: https://t.co/XYtWCXKOb9 pic.twitter.com/OjbxPkjcH2 – IO Interactive (@IOInteractive) 13 janvier 2021

Selon un rapport de RockPaperShotGun, tandis que Hitman 3 avait déjà révélé Chongqing, Dubaï et Dartmoor comme des lieux, ils ont maintenant dévoilé les six sites, qui comprennent également l’Allemagne, l’Argentine et la Roumanie. Selon le rapport, le dernier sera l’épilogue du jeu se déroulant dans les Carpates.

HITMAN 3 – Tous les emplacements révélés: https://t.co/gxw79z1kpC Il s’agit d’une liste sans spoiler des six emplacements du jeu, où nous nous concentrons sur les emplacements et non sur l’histoire. pic.twitter.com/SCq33KBsnj – IO Interactive (@IOInteractive) 11 janvier 2021

Selon un rapport par ScreenRant, dans le jeu, Dubaï est marquée par d’imposantes flèches atteignant les nuages ​​et sera le premier endroit que les joueurs exploreront dans le jeu. Le jeu sautera ensuite en Angleterre avec ses manoirs chargés d’histoire. La mi-parcours verra l’agent 47 dans la banlieue de Berlin où le joueur pourra se perdre dans les scènes de fête sauvages de la ville. L’agent 47 passera ensuite aux néons toujours lumineux de Chongqing en Chine. Enfin, les joueurs entreront à Mendoza, la région viticole de l’Argentine. La dernière pièce du jeu se déroulera dans les Carpates.

