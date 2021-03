Hitman 3 révèle une campagne DLC en sept parties, à partir de la semaine prochaine

IO Interactive a clairement de grands projets pour Hitman 3 car son support post-lancement se poursuit après deux mois de mises à jour et d’ajouts de contenu. Le studio danois a maintenant annoncé une campagne DLC en sept parties pour la troisième entrée de la série, qui charge l’agent 47 de résister à chacun des sept péchés capitaux. La première pièce sera disponible le 30 mars 2021 et aura pour thème la cupidité. Vous devrez payer pour découvrir ce nouveau contenu, avec le forfait complet au prix de 30 €. Alternativement, vous pouvez acheter chaque pack pour 5 €, mais évidemment, cela coûtera un peu plus cher si vous les prenez individuellement.

Le pack initial de la semaine prochaine aura lieu à Dubaï et présentera « de nouvelles opportunités de jeu, des contrats visuellement distincts et des récompenses uniques sur le thème du péché ». Les récompenses pour l’achèvement comprennent des costumes et des objets sur le thème du péché. Par exemple, le prochain chapitre de Greed de la campagne en sept parties débloquera le Rapacious Suit, Greedy Little Coin et The Devil’s Cane.

Le développeur a également abordé le sujet du contenu gratuit, qui a pris en charge Hitman 3 depuis son lancement en combinaison avec les offres de l’édition Deluxe. Ces nouveaux niveaux continueront d’arriver, mais dans le cadre d’une saison du péché. Il s’agit plus d’un simple changement de nom qu’autre chose, ces saisons durant entre quatre et six semaines.

Nous avons donc un contenu premium payant pour ceux qui le souhaitent, ainsi que des niveaux gratuits pour les propriétaires du jeu de base. Aimez-vous le look de cette nouvelle campagne en sept parties? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.