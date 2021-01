Hitman 3 retire le téléphone d’électrocution ICA

Désolé, vous ne pouvez pas utiliser ceci

Enterré dans le cadre d’un gigantesque guide de pré-lancement Hitman 3 – qui fouille dans tous les détails du transfert de progression et des exportations de contenu – IO Interactive a confirmé qu’il avait retiré le controversé ICA Electrocution Phone. Il s’agissait d’un déblocage d’histoires de mission dans Hitman 2 à New York, et était considéré comme maîtrisé par certaines parties de la communauté de la franchise.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, vous pourriez effectivement «laisser tomber» ce téléphone sur le chemin d’une cible, et ils le prendraient par la suite. Vous pouvez alors appeler le téléphone, déclenchant une mise à mort accidentelle facile. Bien que ce soit amusant à utiliser, cela signifiait en fait que vous pouviez franchir certaines missions en quelques minutes avec de très simples tueries Silent Assassin.

On ne sait toujours pas si le téléphone ICA Electrocution a été remplacé par un autre gadget ou s’il vient d’être entièrement supprimé du jeu. Nous ne savons pas vraiment où nous en sommes: évidemment, cela enlève une partie de la pureté des classements, mais nous ne sommes pas des joueurs professionnels et nous nous sommes amusés avec le gizmo. Quoi qu’il en soit, il a été retiré de l’arsenal de l’agent 47.