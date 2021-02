Hitman 3 PS5 Update 1.002 ajoute une aide au jeu pour chaque mission de la trilogie

Tue guidée.

Si vous avez été occupé à lancer des objets aléatoires sur des témoins de vos assassinats bâclés dans Hitman 3, vous avez peut-être remarqué une mise à jour sur la PlayStation 5 hier. Ce nouveau patch, qui amène le jeu à la version 1.002, ajoute des fonctionnalités intéressantes, mais vous ne le sauriez pas car vous ne pouvez pas voir les notes de patch sur PS5. Heureusement, IO Interactive vous soutient.

Le développeur a fourni une explication de ce que fait cette mise à jour sur son site Web. Avec ce nouveau patch, Hitman 3 prend en charge la fonction d’aide au jeu de PS5. Cette fonction au niveau du système, uniquement disponible pour les membres PS Plus, utilise des cartes d’activité pour fournir des conseils sur des objectifs spécifiques dans leurs jeux, avec de courts conseils écrits, des captures d’écran et des vidéos vous indiquant dans la bonne direction. IO Interactive a adopté cette fonctionnalité avec les deux bras; il a ajouté une aide au jeu pour chaque mission de la trilogie World of Assassination. Cela signifie que Hitman, Hitman 2 et Hitman 3 ont tous maintenant des guides étape par étape pour chaque étape.

