"Hitman 3" obtient sept DLC sur les péchés capitaux

Hitman 3 commence la saison des péchés capitaux la semaine prochaine. Le développeur IO Interactive a fait don de sept DLC pécheurs au jeu. Chaque DLC concerne spécifiquement l’un des péchés capitaux. Le chapitre sur la cupidité commence le 30 mars.

Le chapitre Greed ramène l’agent 47 à Dubaï, où l’argent pousse sur les arbres. Comme l’explique le développeur IO Interactive dans le billet de blog actuel, il y aura également de nouveaux mécanismes de jeu dans le DLC qui mettront votre propre cupidité à l’épreuve. À quoi ressemblent ces mécanismes n’a pas encore été révélé.

Le diable porte de l’or

Les costumes cloutés d’or feront probablement partie de l’usage quotidien à Dubaï.

De plus, chaque chapitre contiendra une nouvelle affectation, un costume et au moins un objet – le tout dans le style du péché mortel respectif, bien sûr. Dans le chapitre cupidité, vous obtenez le costume gourmand (Rapacious Suit), la petite pièce gourmande (petite pièce gourmande) et le bâton de marche du diable (la canne du diable).

Il devrait s’écouler quatre à six semaines entre les sorties des autres DLC. Après le chapitre sur la cupidité, les six autres chapitres sur les péchés capitaux devraient apparaître dans l’ordre suivant:

Orgueil

oisiveté

Luxure

gourmandise

colère

envie

Coûts des DLC et contenu gratuit

Comme le révèle IO Interactive dans le blog, chaque DLC Deadly Sins pour « Hitman 3 » coûtera environ cinq euros. Celui qui obtient tous les DLC de la collection paie environ 30 euros et peut économiser cinq à 5 euros par rapport à des achats individuels.

Pendant la saison des péchés capitaux, cependant, du contenu gratuit pour « Hitman 3 » continuera à apparaître. Celles-ci incluent de nouvelles escalades, des affectations en vedette et des objectifs insaisissables. De plus, il devrait y avoir une chasse aux œufs à Berlin juste à temps pour Pâques.