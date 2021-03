Hitman 3 envoie l’agent 47 sur une chasse aux œufs de Pâques dans la mise à jour de mars

Hitman 3 est de retour avec une autre série de contenus pour les joueurs qui souhaitent assassiner des cibles et s’habiller avec des costumes stupides au-delà du jeu de base, avec de nombreux nouveaux contrats, escalades et même un nouvel événement saisonnier pour vous occuper au cours du mois à venir. L’ajout de titre est l’événement saisonnier Berlin Egg Hunt, qui vous renvoie en Allemagne avec la tâche de collecter des œufs de Pâques répartis sur la carte. Si vous réussissez, vous débloquerez la tenue Raver – parfaite pour rejoindre ceux qui sont sur la piste de danse et ce mec étrange qui bustes quelques mouvements dans juste son pantalon. Il sera disponible pendant deux semaines, à compter du 30 mars 2021.

Ensuite, il y a du contenu exclusif aux propriétaires de l’édition Deluxe, à savoir The Satu Mare Delirium Escalation. En franchissant toutes ses étapes, vous débloquerez la tenue de camisole de force, la ceinture de camisole de force et le pistolet à fléchettes Taunton pour une utilisation dans d’autres endroits. Ensuite, le suivi d’Easy Allies et de MinnMax sont Easy Allies et Eurogamer, les deux points de vente nous offrant leurs propres contrats thématiques. Michael Huber, Ben Moore et co nous emmènent à Chongqing pendant que nos camarades du Gamer Network sont préparés pour Mendoza. Mars comportera également une autre cible insaisissable et une autre escalade intitulée The Lesley Celebration, avec une mise à jour générale du jeu prévue pour le 30.

C’est un contenu plus intéressant pour s’appuyer sur ce qui était déjà un jeu fantastique – un assez digne pour obtenir une note de 9/10 dans la revue Push Square. «IO Interactive a perfectionné sa formule de jeu à la perfection, et elle est au top de sa forme ici, en concevant des missions comme Dartmoor où vous pouvez vous perdre pendant des heures à résoudre un mystère de meurtre qui est largement séparé des événements du jeu de base. niveau, le déconstruire, puis exécuter la course parfaite de Silent Assassin est l’un des plus amusants que vous puissiez avoir sur PS5 en ce moment – ne manquez pas ce tour de victoire de l’une des meilleures franchises du jeu. «

