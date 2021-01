Hitman 3 DLC arrive, mais IO Interactive n’a pas encore défini ce qu’il est

Au cours de la dernière demi-décennie, l’excellente trilogie World of Assassination de Hitman a été l’une des séries les mieux soutenues de l’industrie. Qu’il s’agisse d’extensions à grande échelle, d’affectations spéciales, de cibles limitées dans le temps ou d’escalades et de packs de défis supplémentaires, le jeu s’est énormément développé.

Cependant, le développeur danois IO Interactive a été étonnamment silencieux au sujet de ses plans post-sortie pour Hitman 3, et nous avions commencé à penser qu’il n’en avait peut-être pas. Ce n’est pas le cas, heureusement – il n’a tout simplement pas encore décidé à quoi il ressemblera. S’exprimant dans le cadre d’une interview avec The Gamer, le producteur exécutif Forest Swartout Large a déclaré que l’équipe «travaille continuellement sur Hitman».

«Nous allons certainement faire du DLC, mais nous n’avons pas défini ce que c’est», a-t-il déclaré. «Je pense que pour le moment, nous ne cherchons pas de nouvelles cartes comme la Banque et l’île Haven. Nous cherchons davantage à utiliser les emplacements existants et à les réinventer, à les tordre. Et cette fois-ci, nous pouvons utiliser toute la trilogie. Nous pouvons regarder en arrière les cartes Hitman 2016, les cartes Hitman 2 – nous avons tous les emplacements. »

IO Interactive a créé des missions dans le passé qui utilisent les mêmes zones générales, mais modifient l’heure de la journée et vos objectifs. Il a également complètement réinventé certaines scènes, comme le tournage du film à Sapienza ou l’Halloween Escalation à Hawke’s Bay. Nous aimerions vraiment voir plus de ce genre de choses, et nous pensons que ce serait amusant de ramener toutes les cibles insaisissables de manière permanente, aussi.

Quel type de contenu post-sortie aimeriez-vous voir dans Hitman 3? Comme le dit Large, le développeur pourrait absolument faire des tas de choses, alors même si nous apprécions qu’il se concentre principalement sur le projet 007 pour le moment, nous espérons que cela s’ajoutera à la déjà énorme trilogie World of Assassination pour encore un peu plus longtemps.