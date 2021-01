« Hitman 3 » aura des scénarios personnalisés sur Google Stadia

Google Stadia a annoncé une fonctionnalité clé qui affectera « Hitman 3 » et la trilogie « Monde de l’assassinat », qui sortira le 20 janvier. Les joueurs de Stadia pourront partager le statut de leurs parties grâce à State Share.

Nous sommes ravis d’annoncer que State Share, la dernière fonctionnalité améliorée de Stadia, sera lancée le 20 janvier. Capturez une partie jouable d’un jeu et partagez-la instantanément avec vos amis pour essayer par eux-mêmes. Consultez notre blog communautaire pour plus de détails: https://t.co/sn6ZLle12p pic.twitter.com/vJcFz4F4yF – Stadia (@GoogleStadia)

Cela signifie que chaque fois qu’une image ou une vidéo est partagée directement depuis le jeu, vous avez la possibilité d’inclure une URL. Ce lien enverra d’autres joueurs au jeu, reproduisant exactement votre scénario personnalisé.

Il « L’état » d’un jeu inclut le niveau de difficulté, objectifs de la mission et armes et éléments du agent 47. Si, au moment de cliquer sur l’URL, un joueur n’a pas encore déverrouillé certains éléments ou zones, il peut les utiliser dans le scénario autonome.

Cette fonction est entièrement exclusif à Stadia et ouvre de nombreuses opportunités pour le streaming et les jeux interactifs. Avec ce système, il est possible que les streamers puissent partager leurs paramètres de niveau personnels, ou que les joueurs puissent se défier les uns les autres contre des contre-la-montre de scénarios identiques.

Cela fait suite à une annonce de Sony selon laquelle PlayStation 4 et 5, toute la trilogie de « Tueur à gages » sera disponible en réalité virtuelle. Les niveaux de réalité virtuelle fonctionneront de manière très similaire, mettant le joueur dans la peau du agent 47.