Hitman 3 ajoute MinnMax, un peu drôle au monde de l’assassinat

IO Interactive fait participer les créateurs de contenu à ses plans post-lancement Hitman 3 après avoir confirmé que la première mise à jour prévue pour février contiendra des contrats élaborés par Kinda Funny et MinnMax. Détaillée dans la vidéo visionnable ici par le développeur communautaire Clemens Koch, la feuille de route de ce mois-ci comprend de nombreux éléments de contenu différents qui feront revenir les assassins pour en savoir plus.

MinnMax lance le bal avec un ensemble de contrats sur la carte de Dubaï le 11 février, que Kinda Funny assurera le suivi 12 jours plus tard, le 23 février, avec Contracts à Dartmoor. Si vous n’êtes pas fan de l’un ou l’autre des points de vente, il y a encore beaucoup d’autres niveaux à espérer. Les propriétaires de l’édition Deluxe recevront The Proloff Parable, une Escelation de luxe située au niveau final d’Hitman 3. L’agent 47 est habillé en ninja blanc et équipé d’un katana – un truc standard. Ensuite, The Gauchito Antiquity consiste à se faire passer pour des cibles. Chaque escalade est livrée avec un ensemble unique de déverrouillages qui peuvent être utilisés à d’autres niveaux.

Disponible à partir d’aujourd’hui, The Baskerville Barney est un autre ensemble d’escalade à Dartmoor dont vous souhaitez tuer chaque membre de la famille à la suite d’accidents. Le Sinbad Stringent suit le 18 février, suivi de près par un ensemble de cibles insaisissables sur la carte de Sapienza. Maintenant, c’est un endroit classique. Il y aura également une mise à jour générale du jeu le 23 février, contenant supposément des modifications et des corrections de bogues.