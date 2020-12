Hitman 3 a une nouvelle bande-annonce de gameplay maintenant

La série Hitman a vraiment connu une résurgence depuis IO Interactive a décidé de réinventer la série pour les temps modernes. Les deux premières entrées font un excellent travail en donnant aux joueurs des possibilités illimitées en ce qui concerne leur approche de l’assassinat.

Vous voulez être furtif et utiliser la technologie à votre avantage? C’est possible. Vous voulez être plus direct et utiliser une puissance de feu importante? C’est également possible. La liberté supplémentaire semble se manifester à la pelle dans le prochain Hitman 3 comme indiqué dans la bande-annonce ci-dessus.

Une fois de plus, les joueurs pourront endosser le rôle de l’agent 47 – l’un des assassins à contrat les plus talentueux et les plus redoutés au monde. Il s’est fait un nom tout au long de cette franchise, comme une force imparable avec des façons infinies d’éliminer les cibles assignées.

Dans Hitman 3, vous allez relever certains des défis les plus difficiles à ce jour. Chaque menace est gardée d’une manière différente. Vous devrez étudier leurs détails de près pour trouver la meilleure voie pour un assassinat réussi.

Tout commence par la façon dont vous entrez dans les locaux ou dans la zone proche de la cible. Dans la bande-annonce, quelques scénarios sont présentés. L’agent 47 peut emprunter la voie haute et accéder aux plates-formes qui lui permettent d’entrer au-dessus. Ou il peut adopter une approche plus directe et prendre une carte-clé auprès de l’agent de sécurité approprié.

Le point culminant ici – comme dans les deux précédents jeux Hitman – est la liberté de choix. Il n’y a pas qu’une seule bonne manière. Juste des possibilités infinies qui se prêtent bien aux joueurs de toutes compétences et expériences avec la série.

Utiliser des déguisements semble être l’un des paris les plus sûrs pour se fondre dans votre environnement. Bien sûr, vous ne voulez pas vous rapprocher trop des responsables, car ils peuvent vous appeler aux moments les plus inopportuns.

La bande-annonce va ensuite dans certaines des ressources que l’agent 47 peut utiliser pour réaliser ses plans directeurs. Vous avez les options standard comme les pistolets avec silencieux et les fusils de précision robustes, mais il existe d’autres moyens d’éliminer des cibles sans même avoir à ramasser une arme.

Par exemple, vous pouvez modifier les paramètres de sécurité d’un ascenseur, puis pousser les cibles vers le bas des puits d’ascenseur pour une chute mortelle. Encore une fois, vous décidez quel est le meilleur chemin. Parfois, vos plans originaux peuvent ne pas fonctionner, auquel cas vous devrez vous adapter à la volée.

Si tu n’étais pas excité pour Hitman 3 potentiel, vous devriez l’être maintenant après avoir vu cette bande-annonce. Le développeur double le système de choix et les détails environnementaux. Ce n’est même pas encore et déjà, IO Interactive mérite d’être félicité pour ses efforts continus visant à améliorer la franchise.