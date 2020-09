“Hit the star”: “Vérone méritait de gagner”

06.09.2020 à 08h49

Verona Pooth et Janine Kunze se sont rencontrées samedi soir au “Schlag den Star”. En fin de compte, “Vérone méritait de gagner”, comme leur adversaire l’a clairement indiqué.

Samedi soir, le moment était venu: Verona Pooth (52 ans) a rencontré Janine Kunze (46 ans) sur «Schlag den Star» (ProSieben). Pooth avait déjà annoncé à l’avance: «Je n’ai pas forcément à gagner. Je ne veux tout simplement pas terminer deuxième. »Et au final, après 13 tours dans l’émission animée par Elton (49 ans), la femme de 52 ans avait en fait la victoire et 100 000 euros en poche.

Pendant les jeux, Pooth et Kunze devaient s’asseoir adossés à un mur sans chaise et maintenir leur position ou deviner des chansons bien connues qui étaient jouées à l’envers. De plus, les deux objets doivent être triés en fonction de leur poids et clôturés l’un contre l’autre. En fin de compte, Pooth a pu transformer sa balle de match en soufflant dix balles de tennis de table dans le but plus rapidement que son adversaire.

“Cela ne fonctionnait plus”

Verona Pooth était ensuite heureuse sur Instagram: «Yeaaaaaahhhh… .. @janinekunzeofficial était un adversaire sensationnel – malheureusement, un seul peut gagner. C’était très amusant – mais je suis également heureux que ce soit fini. “

Source: instagram.com

Janine Kunze a également pris la parole après le spectacle via les médias sociaux. Elle l’a remerciée dans une vidéo pour son soutien et a expliqué qu’elle s’était beaucoup amusée avec le spectacle, mais à la fin c’était «à la fin» – «ça ne pouvait plus marcher»: «Vérone méritait de gagner», a déclaré Kunze. Vous n’avez pas non plus donné de points à Pooth, mais à la fin, vous ne pouviez plus tout donner. «Je donne la victoire à Vérone. Nous nous sommes battus tous les deux. »De plus, elle s’est adressée à ceux qui se sont exprimés négativement après le spectacle:« Restez aimants ». Leurs longues carrières ont montré “que nous avons tous les deux ce qu’il faut”, a ajouté l’actrice. Les gens devraient maintenant célébrer le gagnant.

(hub / spot)