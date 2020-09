“Hit the star”: Verona Pooth gagne après 5 heures difficiles – les vidéos!

06/09/2020 09h42

Labertasche Verona Pooth a remporté la dernière édition de “Schlag den Star”. La concurrente Janine Kunze a été laissée pour compte.

Elle babille, elle trébuche, elle gagne! Dans «Schlag den Star», Verona Pooth s’impose à 1h18 du matin face à la concurrente Janine Kunze. Pour la première fois, il y a à nouveau un public – de loin.

Après le souffle c’était fini

Avec un score final de 71:20, Verona Pooth remporte le duel des power women en soufflant des balles. La gagnante euphorique donne tout pour la victoire dès le début, dès le premier match, elle a décidé: «Et si un œil sort maintenant, je vais rester assise!» Vérone avoue dans le même souffle: «Je me suis préparé pour le spectacle et moi-même pensé aux jeux. Mais parfois, j’étais tellement à l’écoute que le jeu délicat n’était pas possible. “

Aussi intéressant:

Janine Kunze le prend sportif

La deuxième place revient à l’actrice Janine Kunze, dont on peut difficilement croire qu’elle est venue volontairement à ce spectacle: «Vérone méritait de gagner. Vers la fin, j’ai fermé et j’étais incertain. Ce spectacle vous pousse vraiment à la limite. Vous êtes bien sûr déçu, mais le meilleur a gagné. “

Sac de laboratoire Verona

Particulièrement ennuyeux tout le temps: Pooth, 52 ans, babillait constamment et prenait toujours beaucoup de temps. Elton semblait souvent gravement ennuyé par les objections verbales de l’auto-promoteur. «Veuillez introduire à nouveau une limite de temps la prochaine fois!», Crie Elton deux heures avant la fin du marathon.

Meilleur quota du samedi depuis des mois

Le duel en direct a été suivi par 1,57 million de téléspectateurs âgés de trois ans et plus à partir de 20h15. ProSieben détient une part de marché de 15,2% parmi les téléspectateurs de 14 à 49 ans dits publicitaires.

Pour le radiodiffuseur munichois, c’était le taux de samedi le plus élevé en trois mois, selon “quote Meter”.

Verona Pooth vs. Janine Kunze – le protocole du jeu

Jeu 1 – assis

Bilan de forme pour s’échauffer. Sans chaise, Vérone et Janine doivent s’asseoir contre un mur. Cuisses à un angle de 90 degrés par rapport au mur et au bas de la jambe. Janine Kunze s’agenouille la première. Vérone gagne: 1-0 pour Pooth.

Jeu 2 – Musique à l’envers

Un morceau est lu à l’envers. Les adversaires doivent nommer le bon titre de la chanson. Chanter et danser, Vérone mène à la fin du duel, c’est: 3: 0

Jeu 3 – Passez à travers

“Je me sens comme une jeune coccinelle – sans aucun point”, explique Janine Kunze en début de match. Une balle doit être roulée sur une piste à travers de petites portes. Plus elle passe de buts sur son chemin, plus le candidat qui roule reçoit de points. Janine prouve la meilleure sensation pour le ballon et égalise à 3: 3.

Jeu 4 – Qui manque?

Une personne a été masquée sur les photos de groupe. Les deux femmes de pouvoir doivent répondre: qui manque? Celui qui a plus de points après onze photos remporte la partie. Dans une course en tête-à-tête, Janine décide elle-même du match. Il vaut 7: 3 pour l’actrice.

Jeu 5 – Voitures tamponneuses

Dans les autos tamponneuses, petits véhicules propulsés par deux moteurs électriques, Janine et Vérone se manœuvrent dans des directions opposées sur un parcours. Celui qui franchit la ligne d’arrivée en premier de l’autre côté gagne. Selon la devise: “Fermez les yeux et à travers!”, Vérone décide de la tournée pour elle-même. Il est 8: 7 pour Pooth.

Jeu 6 – Arroseur de pelouse

Les deux femmes puissantes doivent collecter autant d’eau que possible d’un arroseur rotatif en marche dans un seau et le remplir dans le récipient cible. Janine est la nymphe de l’eau la plus rapide et obtient les points pour le match 6. Elle mène: 13: 8.

Jeu 7 – Trier les poids

Sans les toucher, Vérone et Janine doivent trier cinq objets en fonction de leur poids. Qui prouve le meilleur sens des proportions? Après mûre réflexion, Janine Kunze marque sept points et prolonge son avance à 20: 8.

Jeu 8 – Puzzles

Vérone et Janine se cachent chacune entre zéro et trois matches sous leurs mains. Ensuite, les deux robinets doivent déterminer combien de morceaux de bois sont actuellement additionnés sous leurs deux mains. Vérone montre le visage de poker le plus convaincant et remporte la partie 8. Il est 20h16 pour Janine

Jeu 9 – Portes

Après l’erreur du dernier numéro, le jeu “Doors” est maintenant répété sans aucune erreur: huit portes verrouillées sont disposées en cercle. Vérone et Janine se tiennent sur les côtés opposés du cercle. Chacun d’eux a un tas de clés avec des dizaines de clés en main. Une seule clé convient à chaque porte. Mais les dames ne savent pas de qui il s’agit. Vous devez essayer les clés. Celui qui franchit le plus de portes gagne. Vérone trouve plus vite les bonnes clés et prend la tête avec 25:20.

Jeu 10 – N’est-ce pas?

Elton lit diverses allégations. Maintenant, les deux femmes doivent décider: est-ce vrai ou non? Sachant que les autruches n’ont pas de dents, Vérone est sûre de gagner aussi ce match. 35:20 pour l’icône publicitaire.

Jeu 11 – Escrime

Les bavards se battent avec des épées. Quiconque touche l’autre sur le corps protégé par la combinaison d’escrime reçoit un point. Vérone se révèle plus précise dans ce duel. Il est 46h20 pour Pooth.

Jeu 12 – embarrassant ou encaisser?

Elton obtient sa veste rouge, ce qui signifie qu’il est temps pour: “Embarrassant ou encaisser”. Vérone remporte également le classique «Schlag den Star». Le temps est 58:20.

Jeu 13 – Coup

Dans le jeu de balle de match, les adversaires soufflent dix balles de tennis de table sur une plaque inclinée vers le but. Celui qui fait passer les balles en premier gagne. Verona Pooth se libère le ventre dans les trois tours pour remporter la victoire et ainsi triompher dans “Schlag den Star”. 71:20 pour Verona Pooth.