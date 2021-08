« Hit & Run » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La fin de la première saison de « Frappez et courez« Laissé la voie préparée pour un deuxième volet de la série Netflix. Cependant, jusqu’à présent, le géant du streaming n’a pas renouvelé la série israélienne.

Bien qu’apparemment dans le dernier chapitre, le combat de Segev pourrait se poursuivre dans un nouveau lot d’épisodes. Surtout, parce qu’après avoir perdu sa femme et découvert ses secrets, le guide touristique a rendu visite à la personne la plus importante de sa vie.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Segev était un mercenaire avant de retourner dans son pays et de devenir guide touristique (Photo: Hit & Run / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « HIT & RUN » ?

A la fin de la première saison de « Frappez et courez», Segev sauve Naomi, rencontre Reese, qui tue son homologue du Mossad, et reçoit un appel de Tali, qui l’informe que son ex-femme Shira a été assassinée et que leur fille a disparu.

Par conséquent, dans un deuxième volet, Segev tentera probablement d’échanger le journal de Danielle contre sa fille, ou de l’utiliser pour pouvoir quitter les États-Unis en dépit d’être un fugitif. Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé qu’elle a été kidnappée, elle a peut-être réussi à s’échapper d’une manière ou d’une autre.

De toute façon, qui se cache derrière l’attaque ? Le Mossad ou la CIA ? Shira et sa fille se cachaient dans une cabane à la périphérie de Tel-Aviv. Tali, qui était suivie par le Mossad, est également arrivée sur les lieux. Donc si c’était l’agence de renseignement israélienne, pourquoi n’ont-ils pas pris le cousin de Segev ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « HIT & RUN »

La deuxième saison de « Frappez et courez« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande annonce de « Hit & Run », série israélienne Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « HIT & RUN 2 »

Voici les acteurs qui pourraient revenir dans un second volet :

Lior Raz dans le rôle de Segev Azula

Sanaa Lathan dans le rôle de Naomi Hicks

Kaelen Ohm dans le rôle de Danielle Wexler

Moran Rosenblatt dans le rôle de Tali Shapira

Gregg Henry dans le rôle de Martin Wexler

Gal Toren dans le rôle de Ron Harel

Moran Rosenblatt incarne Tali Shapira dans « Hit & Run » (Photo : Hit & Run / Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « HIT & RUN » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La deuxième saison de « Frappez et courez« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.