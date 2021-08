« Hit & Run », aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

« Hit & Run » est une série à suspense israélienne de Netflix qui suit Segev Azulai, un guide touristique qui après la mort de sa femme doit se souvenir de sa vie passée pour localiser les responsables de sa douleur. A la recherche de la vérité, il découvre un complot tordu aux conséquences géopolitiques majeures.

A partir de ce moment, il devra échapper à un dangereux réseau de secrets qui s’étend de New York à Tel-Aviv, et ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour sa fille et sa première épouse.

Les neuf épisodes du premier volet de « Frappez et courez« Créé en Netflix uniquement le vendredi 6 août 2021, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà une deuxième saison.

« HIT & RUN » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction israélienne, mais apparemment dans le dernier chapitre, où tandis que Naomi déchiffre le message du cahier, Tali exhorte Shira à quitter le pays, et Segev est pris entre deux puissants forces, le combat de ce personnage pourrait continuer dans un nouvel épisode.

À la fin de l’épisode précédent, Segev tient le journal dans lequel Danielle avait consigné les secrets d’État israéliens. Cependant, avant de pouvoir crier victoire, il est informé que son ex-femme a été assassinée et sa fille kidnappée.

Par conséquent, dans une deuxième saison de « Frappez et courez« Segev essaiera probablement d’échanger ce cahier contre sa fille, ou de l’utiliser pour pouvoir quitter les États-Unis malgré le fait qu’il soit un fugitif. Saura-t-il affronter le Mossad ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de la plateforme populaire, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’elle ne partage pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série .

Segev sauvera-t-il sa fille dans la saison 2 de « Hit & Run » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « HIT & RUN » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Oui Netflix renouveler « Frappez et courez« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés sur la plate-forme de streaming en 2022.