History Channel: tout ce que nous savons sur la quatrième saison de Desafío sobre Fuego Amérique latine

Pour la quatrième fois, la flamme s’allume dans Chaîne historique. C’est que Défi incendie en Amérique latine revient à l’écran avec un nouvelle saison qui commencera dans une semaine seulement. Ainsi, un jury prestigieux entreprendra la recherche d’un champion parmi les huit faussaires d’Argentine, du Brésil, de Colombie, du Chili et du Mexique. Tous ces candidats doivent exposer leurs compétences avec le métal sous la chaleur et montrer pourquoi ils méritent d’être les vainqueurs de chacun des défis.

Après avoir été remplacé par Michel Brown, l’acteur et présentateur colombien va reprendre le volant Juan Pablo Llano. « C’est merveilleux d’être de retour sur le plateau, Challenge on Fire est ma maison. Avec mes collègues, nous avons passé un bon moment et travailler dans une pandémie a rendu tout tellement plus excitant. Nous avons dû nous adapter et sur l’écran vous verrez tout le travail qui était derrière», a expliqué l’animateur lors d’un événement virtuel sur History Channel.

Non seulement Llano reviendra, mais les grandes figures du jury seront également présentes. Le créateur de la phrase « C’est mortel », Doug Marcaïda, sera l’un d’entre eux. Le spécialiste philippin du corps à corps, professionnel des arts martiaux et grand théoricien de l’évolution des armes de guerre reviendra sur l’écran de History Channel. De même, ils seront les autres juges Mariano Gugliotta, le forgeron argentin expert en couteaux, épées et acier damas, et Ricardo Vilar, l’éminence brésilienne dans l’histoire des armes blanches.

+ Qui participera au Latin America Fire Challenge ?

Représentant le Brésil, ils seront Roger Glasser (42), Jules Lombardi (46) et Silvana Muzinho (62), la deuxième femme à participer à ce cycle et qui se définit comme une heureuse guerrière avec 18 ans d’expérience. Le Mexique sera représenté par Sergio Baez (34) et Ernesto Gallegos (45), tandis que le Chili sera en concurrence avec Pablo Guerrero Molina (30). De son côté, la Colombie misera sur Julien Orrego (38) et l’Argentine, pour Facundo Fadon (20).

+ Quels seront les défis de Desafío sobre Fuego Latinoamérica ?

Pour obtenir le prix de 10 mille dollars, les candidats doivent travailler sur équipement des faussaires et surmonter défis individuels. Il y aura des slogans de toutes sortes : certains dédiés à culture pop comme fabriquer une machette comme celle d’Indiana Jones, et d’autres impliqueront le endurance de la lame de l’arme qui doit tenir contre une pierre, des os de boeuf ou le rail d’un chemin de fer.

+ Comment et où voir Latin America Fire Challenge ?

La quatrième saison de Défi incendie en Amérique latine commencera le mardi 26 octobre et peut être vu sur History Channel avec des épisodes hebdomadaires dans Argentine, Chili et Colombie. Au Mexique, il sera émis un jour plus tard, c’est-à-dire qu’il sera disponible auprès du Mercredi 27 octobre. De plus, les épisodes peuvent être visionnés avec l’option de vidéo à la demande et via History Play. Consultez les horaires de chaque pays !

La Colombie: Mardi à 20.

Argentine et Chili : Mardi à 22.

Mexique: Mercredi à 21h50.

