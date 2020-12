Historique. Un million d’unités Porsche Cayenne ont été produites

Né dans la lointaine année 2002, le Porsche Cayenne était un pionnier de la marque. Sinon, voyons. En plus d’être le premier SUV de la marque, c’était aussi le premier modèle produit en série par Porsche à avoir cinq portes et a même eu «l’honneur» d’être la première voiture Porsche à… moteur diesel.

Or, si son lancement il y a 18 ans a fait l’objet de longues discussions et a été impliqué dans une grande polémique (après tout, jusqu’alors Porsche ne faisait que du sport), aujourd’hui l’importance que le SUV avait pour la marque allemande est indéniable.

Responsable de l’énorme saut réalisé au début du 21e siècle – si le Boxster a sauvé Porsche dans les années 90, c’est le Cayenne qui l’a fait croître jusqu’aux volumes d’aujourd’hui – le Cayenne était également responsable de la «fondation» d’un segment où beaucoup les marques rivalisent aujourd’hui: le SUV sportif de luxe.

Une histoire déjà longue

Révélée au Mondial de l’Automobile de Paris en 2002, la Porsche Cayenne a trois générations. Le premier est resté sur le marché jusqu’en 2010 et en plus des variantes toujours souhaitables Turbo, Turbo S et GTS, la version Diesel s’est également démarquée.

Apparu seulement en 2009 lorsque le lifting de la première génération du Cayenne, celui-ci a eu recours aux services du 3.0 V6 TDI de 240 ch et 550 Nm. Inutile de dire que, compte tenu de la «mode Diesel» qui vivait en Europe à cette époque, cette variante rencontra bientôt le succès.

Plus légère que son prédécesseur, la deuxième génération née en 2010 est restée fidèle au Diesel (elle a reçu une variante diesel «S» avec le V8 TDI de 385 ch) et électrifiée avec la première version hybride, ouvrant les portes à un tendance qui est de plus en plus la norme.

De cette manière, en plus de la variante hybride née en 2010, la deuxième génération du Cayenne connaîtrait également une variante hybride brancher en 2014. Désigné Cayenne S E-Hybrid, il avait entre 18 et 36 km d’autonomie électrique (NEDC).

La troisième et actuelle génération est apparue en 2017 et a abandonné le Diesel, ne pariant que sur l’essence et les hybrides de plus en plus courants brancher. Cependant, en 2018, la «famille» s’est agrandie, ayant commencé à avoir une variante Coupé.

Aujourd’hui, 18 ans après le lancement de son premier SUV, Porsche est à féliciter, ayant vu le million d’unité Cayenne quitter la chaîne de production, en l’occurrence un Cayenne GTS peint dans la couleur Carmine Red qui avait déjà été acheté par un Allemand. .