Histoires d’horreur à deux phrases discrètement annulées à The CW

De nombreuses émissions préférées des fans ont été récemment annulées par The CW au milieu des changements de stratégie de contenu sur le réseau, et il a été confirmé qu’une autre série populaire a également été discrètement supprimée. En 2019, The CW a créé la première saison de Histoires d’horreur en deux phrases, une série d’anthologies avec chaque épisode présentant une intrigue et une distribution de personnages autonomes. La saison 2 suivrait au début de 2021 avec la troisième saison diffusée au début de 2022.





À mi-chemin de 2023, on ne sait pas quand Histoires d’horreur en deux phrases pourrait potentiellement revenir pour une quatrième saison, ce qui laisse supposer que la série était terminée. TVLine rapporte que toute spéculation de ce type serait exacte. La série d’anthologies d’horreur aurait été supprimée, ce qui était « à la surprise de peut-être personne », sans quatrième saison en cours.

Le massacre de contenus de la CW a fait de nombreuses autres victimes ces derniers mois. Plus récemment, le réseau a mis fin à la Marcheur préquelle Indépendance des marcheursaussi bien que Surnaturel préquelle Les Winchesterchacun ne durant qu’une saison. Kung Fu a été supprimé après une course de trois saisons, tandis que des émissions de longue date Riverdale, Nancy Drewet Le flash ont également conclu leurs courses respectives. Superman et Loïs et Chevaliers de Gotham sont toujours sur la bulle, mais la rumeur dit que le réseau renouvellera l’une de ces émissions mais pas l’autre et n’a pas encore décidé laquelle conserver. Pour ce que ça vaut, il a également été rapporté que Superman et Loïs passerait probablement à Max si celui-ci obtenait le démarrage à The CW.





Deux histoires d’horreur en deux phrases terminent la course

Histoires d’horreur en deux phrases a été créé par Vera Miao, qui a produit avec Emily Wiedemann et Chazz Carfora. Certaines des stars invitées à figurer dans la série incluent Jim Parrack, Wai Ching Ho, Kate Jennings, Aleyse Shannon, Pepper Binkley, Emily Tennant, Gordon Cormier, Kevin Alves, Michelle Arvizu, Zak Santiago et Romaine Waite.

« C’est difficile, mais c’est aussi amusant », a déclaré Miao à propos de la création d’épisodes de la série ensemble dans une interview Collider. « Vous ne pouvez pas répéter ou chevaucher, ni les épisodes les uns aux autres, ni les épisodes des saisons précédentes. Je dis toujours aux gens que je suis agnostique à l’entrée. Quelle que soit la façon dont nous y arrivons, nous y arrivons. »

Miao a poursuivi: « Parfois, vous commencez par une histoire d’horreur en deux phrases, elle-même. D’autres fois, nous commençons par un sous-genre d’horreur que nous n’avons pas encore exploré. D’autres fois, il s’agit d’un scénario que l’un de nous est personnellement vraiment peur, comme point de départ. D’autres fois, il s’agit de quels types de personnages ou de contextes nous pensons être vraiment intéressants, et que nous aimerions explorer à travers une lentille d’horreur. C’est presque comme une matrice que j’ai construite pour la salle des écrivains, où nous avions des sous-genres, des problèmes, des personnages, des peurs et des histoires. Tout ce qui nous amène à une idée forte et précise, quelle que soit la façon dont nous commençons le chemin, pour y finir, c’est bon pour moi.

Tu peux trouver Histoires d’horreur en deux phrases en streaming sur Netflix.