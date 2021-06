Histoires courtes d’élite: comment se passe le premier épisode avec Guzmán, Caye et Rebe

Élite fait partie de la série des Netflix que la plupart du public a capturé ces dernières années. Il raconte les expériences d’un groupe d’étudiants d’El Colegio Las Encinas. Créé par Carlos Montero, créé en 2018 et a trois versements. Dans les prochains jours, vous pourrez voir la quatrième saison qui mettra en vedette de nouveaux personnages et conflits.

C’est que ces épisodes débuteront par l’arrivée d’un puissant homme d’affaires qui deviendra directeur de l’école. Mais il n’arrivera pas seul. De plus, il viendra avec ses trois enfants Ari, Mencía et Patrick, qui tenteront de s’accommoder avec les jeunes de sa classe, même si ce ne sera pas facile. Les garçons sont très habitués à ce que les choses se passent comme ils le veulent et ils ne pourront pas le faire ici. Il y aura donc des affrontements, des secrets seront dévoilés et bien d’autres nouveautés pourront être vues dans la saison 4 de Élite.

Et pour faire chauffer les moteurs, Netflix a préparé en prélude à cette première une série de quatre des histoires courtes qui élargissent l’univers de Élite et qu’un an s’écoule avant ce qui va se passer dans cette tranche. Le premier est déjà disponible sur la plateforme. Vérifiez de quoi il s’agit exactement.

Nouvelles d’élite : Guzmán Caye & Rebe







La première histoire a Guzmán, Caye et Rebe comme protagonistes. Se divise en trois parties de 15-10 minutes. Lors de l’accouchement, Rebe organise une fête chez elle, mais les choses deviennent très difficiles lorsque non seulement la drogue et l’alcool prennent le devant de la scène, mais aussi des personnes dont personne ne s’attendait à arriver à l’endroit.

C’est en vedette Miguel Bernardeau, Claudia Salas et Georgina Amorós. Dans les prochains jours et jusqu’à vendredi, 3 autres épisodes peuvent être vus. L’un d’eux aura le retour de Ester Exposito à la série espagnole.

Quand Elite 4 sera diffusé sur Netflix







Si vous faites partie de ceux qui préfèrent attendre la saison 4 de ÉliteVeuillez noter la date. Les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming ce vendredi 18 juin dans toute l’Amérique latine.