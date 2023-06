Histoire vraie de « Rabo de Peixe » de Netflix : qu’est-il arrivé à la plage remplie de cocaïne ?

Les Arènes Livre L'enfant, la taupe, le renard et cheval : une histoire animée - Blanc

Un album tout en couleurs qui magnifie l’univers de Charlie Mackesy. À la fin de leurs premières aventures, l’enfant cherche à retrouver sa maison mais quand il la retrouve il part retrouver ses amis en leur disant… qu’ils sont sa vraie maison ! On retrouve nos quatre personnages à la fois improbables et infiniment humains : l’enfant curieux, la taupe gourmande, le renard méfiant, le cheval sage et serein. Ils sont tous différents, uniques, et chacun a ses propres faiblesses, comme nous, si bien qu’on se retrouve au fond sans cesse dans chacun d’eux. Un cadeau enchanteur.