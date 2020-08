"histoire D'horreur Américaine": Le Tournage Se Poursuivra En Octobre

Le spectacle doit continuer! Cela vaut également pour “Histoire d’horreur américaine”. Après que le démarrage effectif de la production ait dû être reporté en raison du verrouillage de la couronne, les acteurs et l’équipe de la série d’anthologies reviendront enfin sur le plateau en octobre.

Le créateur de la série Ryan Murphy partage l’heureuse nouvelle via Instagram. Pour lui, le nouveau lancement de la production au mois d’octobre d’Halloween est «convenable». Comme nouvel “indice” de l’intrigue de la saison 10, le showrunner publie également une photo d’un ensemble de dents avec des dents acérées.

Murphy doit encore plus de détails aux fans. Jusqu’à présent, une seule chose est sûre: en plus des habituels suspects “AHS” Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates et Billie Lourd, la star de “Kevin – Alone at Home” Macaulay Culkin sera également impliquée dans la saison 10.

La saison 10 ne commence qu’en 2021

Traditionnellement, il y a eu une nouvelle saison chaque septembre ou octobre depuis le lancement de “American Horror Story” en 2011. Cependant, 2020 doit rompre avec cette coutume. La production ne pouvant reprendre qu’en octobre, la saison 10 ne sera diffusée qu’en 2021. Quand exactement les nouveaux épisodes apparaîtront n’est toujours pas clair.

Consolation sous la forme d’une série Netflix

Les fans de “American Horror Story” peuvent quant à eux passer le temps d’attente avec la production Netflix “Ratched”. Ryan Murphy est également responsable de la préquelle de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, tandis que la star de “AHS” Sarah Paulson se glisse dans le rôle-titre. La série d’horreur sera disponible sur Netflix à partir du 18 septembre.