Histoire de violence domestique de Floyd Mayweather

Le combat de Floyd Mayweather et Logan Paul pourrait rapporter 100 millions de dollars à la légende de la boxe, selon ses propres estimations, mais ce retour lucratif sur le ring retrace son histoire troublante de violence contre les femmes de Mayweather.

Le boxeur a une histoire bien connue d’allégations de violence domestique qui ont été systématiquement négligées avec chacune de ses victoires historiques.

La frontière entre ce qui devrait se passer sur le ring et à l’extérieur est devenue aussi floue pour Mayweather que pour ses opposants qui utilisent ces allégations comme matière à discours.

Paul a évoqué l’histoire de la violence domestique de Mayweather lors de leur presse d’avant-match comme un retour ironique lorsque ce dernier s’est moqué de la controverse de la forêt suicide de Paul au Japon.

« Je sais ce que vous avez fait au Japon », a déclaré Mayweather avant que Paul ne saute l’insulte.

« Je sais ce que vous avez fait à votre femme ! Il est 50-0 ? Il ne l’est pas. Il est 51-1 parce qu’il a aussi battu sa femme. »

La réponse des acclamations et des huées de la foule a montré à quel point la violence répétée de Mayweather contre les femmes n’est devenue qu’un autre chapitre de sa légende – et cela semble profondément faux.

Ce qui existe comme un traumatisme de longue date pour ses ex-petites amies n’a jamais empêché Mayweather de gagner des millions en infligeant la même violence à ses adversaires de la boxe.

L’histoire de la violence domestique de Floyd Mayweather

À partir de 2002, Mayweather a fait face à plusieurs accusations d’agression contre des femmes alors qu’elle connaissait un succès fulgurant en boxe.

Floyd Mayweather a plaidé coupable de violence domestique en 2002.

Mayweather a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de coups et blessures domestiques et à un chef de coups et blessures sans rapport entre 2001 et 2002.

La victime était Melissa Brim, la mère de sa fille aînée, qui a affirmé que Mayweather l’avait frappée au visage lors d’une dispute.

Le boxeur a été giflé avec une peine de prison avec sursis de six mois, une amende de 3 000 €, 48 heures de travaux d’intérêt général et deux jours d’assignation à résidence après les incidents en question.

Mayweather a attaqué deux femmes à Las Vegas en 2003.

Un an plus tard, Mayweather a agressé deux femmes dans une boîte de nuit de Las Vegas et a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de violence conjugale et condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour chaque agression.

Les femmes étaient des amies de Josie Harris, la mère de trois des enfants de Mayweather. Ils ont témoigné que le boxeur a frappé l’un d’eux à la joue et l’autre à l’arrière de la tête alors qu’elle tentait d’aider son amie à décoller.

En 2005, Mayweather a été acquitté après avoir prétendument donné des coups de pied et frappé Harris à l’extérieur d’une boîte de nuit à Las Vegas.

En 2010, Mayweather a agressé son ex-petite amie Josie Harris.

En décembre 2011, Mayweather a plaidé coupable à un chef d’accusation de délit de violence conjugale et sans conteste à deux chefs de harcèlement pour avoir frappé la mère de trois de ses enfants l’année précédente.

La police a été appelée sur les lieux après que son fils de 10 ans a été témoin de l’attaque et s’est enfui de la maison pour alerter la sécurité.

Harris, avant sa mort en 2020, a déclaré que l’attaque l’avait laissée honteuse.

« J’étais une femme battue. J’étais gênée de dire que j’étais une femme battue. J’avais honte. J’avais l’impression que c’était de ma faute. Qu’ai-je fait ? Je ne comprenais pas ce qu’était une femme battue à l’époque. Maintenant Je sais que j’étais dans une relation très dysfonctionnelle, hostile et victime de violence domestique. »

Mayweather est resté populaire malgré ces accusations

Bien qu’il ait plaidé coupable à la plupart de ces accusations, Mayweather a toujours évité tout impact négatif sur sa carrière.

Il a même essayé de minimiser les allégations selon lesquelles il bat des femmes.

« Ai-je donné des coups de pied, piétiné et battu quelqu’un? Non, cela ne s’est pas produit. Je te regarde en face et dis: ‘Non, cela ne s’est pas produit.' », a-t-il déclaré à Katie Couric des années plus tard. « Ai-je retenu une femme c’était sur la drogue ? Oui, je l’ai fait. Donc s’ils disent que c’est de la violence domestique, alors, vous savez quoi ? Je suis coupable. Je suis coupable d’avoir retenu quelqu’un.

Aux yeux de Mayweather, le manque de preuves photographiques équivaut à une disculpation car il a même dit qu’il ne devrait pas être comparé à Chris Brown ou OJ Simpson car il n’y a pas de photos des blessures de ses victimes.

La boxe n’a pas d’organe directeur faisant autorité qui possède la capacité de punir ou d’exclure de manière significative Mayweather des combats.

Mais il y a quelque chose à dire sur notre volonté de faire une légende de quelqu’un qui a payé des frais d’avocat et des amendes pour des accusations de violence domestique avec l’argent qu’il a gagné en frappant pour gagner sa vie.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.