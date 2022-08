Hiroyuki Sanada veut que Scorpion revienne dans Mortal Kombat 2

UN Combat mortel La suite est actuellement en gestation, mais pour l’instant, il n’est pas tout à fait clair quels personnages seront tous présentés dans le film. Lors de sa sortie au milieu de la pandémie l’année dernière, Combat mortel a plutôt bien réussi avec sa première jour et date. Il a bien fonctionné dans les cinémas compte tenu de l’état de l’industrie à l’époque et a fini par devenir le nouveau film le plus regardé en première sur HBO Max pour l’année.

Il a depuis été annoncé que Combat mortel 2 est en travaux. Il a été rapporté que le réalisateur Simon McQuoid reviendrait à la tête de la suite avec un scénario de Chevalier de la Lune scribe Jeremy Slater. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle et l’histoire semble toujours en cours d’élaboration, de sorte que de nombreux membres de la distribution ne savent toujours pas s’ils reviendront. Cela inclut l’acteur Scorpion Hiroyuki Sanada, mais il espère que McQuoid et Slater lui trouveront une place dans la deuxième partie. Voici ce que Sanada a dit à ComicBook.com lorsqu’on lui a demandé s’il serait dans la suite.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je n’en ai aucune idée, je n’ai encore rien entendu officiellement. Mais, j’espère qu’ils feront une partie de Scorpion, et je pourrai dire ‘Viens ici!’ encore. »

Qui jouera Johnny Cage dans Mortal Kombat 2 ?

Un personnage que l’on peut compter voir dans Combat mortel 2 est un favori des fans des jeux vidéo qui était absent du premier film. Les fans de Johnny Cage se demandaient où était le maître du Shadow Kick lorsqu’il ne s’est pas présenté dans le film, bien que son arrivée ait été taquinée à la fin. Hiroyuki Sanada dit qu’il ne sait pas qui pourrait jouer Cage dans le film, mais lorsqu’on lui a demandé son avis, il a suggéré l’un de ses Train à grande vitesse co-stars.

« C’est une bonne question. Je n’en ai aucune idée pour le moment, mais peut-être l’un des assassins de Bullet Train. »

Réalisé par David Leitch, Train à grande vitesse fera sa première en salles le 5 août. Le film de comédie d’action suit un groupe d’assassins en compétition dans un train à grande vitesse avec un casting qui comprend des noms comme Brad Pitt, Michael Shannon et Aaron Taylor-Johnson. Peut-être que leurs noms pourraient également être jetés dans le chapeau pour que les acteurs soient considérés pour le rôle convoité de Johnny Cage.





La superstar de la WWE Mike « The Miz » Mizanin est une personne qui se bat pour le rôle. Son nom a souvent été évoqué par les fans comme quelqu’un qui serait un bon Johnny Cage, car son personnage de la WWE est assez similaire au personnage du jeu vidéo. Le Miz dit qu’il s’est entraîné pour le rôle juste au cas où il aurait la chance de recevoir l’appel, comme il l’avait déjà fait sur le podcast Out of Character de Ryan Satin.

« J’ai travaillé sur mes divisions. J’ai travaillé sur mes coups de pied. Dès que j’ai vu que Mortal Kombat était sorti et qu’il n’y avait pas encore de Johnny Cage et que mon nom était littéralement à la mode n ° 1 mondial, ‘Nous voulons Miz en tant que Johnny Cage », j’étais comme, ‘S’ils veulent que cela se produise, je dois essentiellement m’assurer que je suis préparé et prêt que si cette opportunité se présente, alors je serai prêt et concentré. Je ferai tout dans mon pouvoir d’obtenir, espérons-le, ce rôle si l’occasion se présente. J’ai une immense éthique de travail, et quoi qu’il en coûte, je serai là pour essayer de le faire. Et si je ne l’obtiens pas, ce n’est pas grave aussi. Mais j’espère la personne qui l’obtiendra fournira la même quantité de travail et de dévouement et donnera aux fans exactement ce qu’ils veulent parce que je sais ce que je veux de Johnny Cage. Je le fais vraiment.

Combat mortel 2 n’a pas de date de sortie officielle pour le moment.