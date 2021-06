Hiroyuki Sanada rejoint le casting de « John Wick 4 »

Le casting de John Wick 4 continue de devenir plus chargé, car il est maintenant rapporté que Hiroyuki Sanada a rejoint le quatrième film à venir dans la saga en cours de John Wick.

Deadline rapporte que Hiroyuki Sanada, plus récemment connu pour ses apparitions dans Combat mortel et Westworld, a été coulé dans John Wick 4, rejoignant les ajouts récents Donnie Yen et Bill Skarsgård.

« Ayant longtemps admiré Hiroyuki en tant qu’acteur et acteur d’action, je suis ravi et honoré de l’accueillir dans la famille John Wick« , a déclaré Stahelski à propos de Sanada rejoignant le casting du film.

Compte tenu de la charge du casting de John Wick 4 était déjà avant ces récents ajouts au casting, il commence à sembler que le quatrième film de John Wick aura le casting le plus chargé de la série à ce jour. On ne sait pas quel rôle Sanada jouera dans John Wick 4, ou s’il sera un allié ou un adversaire de John Wick. Une chose est sûre, l’inclusion de Sanada dans le casting rehaussera sûrement le film, car l’acteur m’a impressionné dans tous les rôles dans lesquels je l’ai vu.

John Wick 4 sera là dans moins d’un an 27 mai 2022.