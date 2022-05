Hillary Duff a visité le Mexique : ce sont les meilleures photos

CÉLÉBRITÉS

Hilary Duff était présente au concert de The Killers et a réussi à attirer l’attention de tous ses fans. Ensuite, nous vous montrons les meilleures photos.

©Getty imagesHillary Duff

Hilary Duf Elle est l’une des actrices et chanteuses les plus remarquables des États-Unis ces derniers temps. Duff a été capturée par ses fans hier lors du concert de Les tueurs dans Mexico au Foro del Sol avec son mari, le musicien Matthieu Koma.

Bien qu’elle aurait pu être dans la zone VIP, Hilary a préféré rester dans la zone générale où elle a pris des photos avec des fans qui l’ont reconnue et ont passé une nuit incroyable. Cependant, il n’était pas seulement au concert du groupe, mais il a également traversé la ville mexicaine.

L’utilisateur de Twitter retrouvée sous le nom de neyda.eth (@neeydaflores) a fait l’envie de tous les internautes car elle a pu prendre une photo avec l’interprète de Le battement de mon coeur. Bien que ce ne soit pas la première fois que l’actrice est présente dans Mexiquedepuis d’autres fois, elle a été surprise sur les plages aztèques avec son mari.

Il est à noter que, Hilary Duf hors caméra ces dernières années, son dernier album était Inspire, expire, est sorti en 2015 et bien qu’en 2016 elle ait assuré que son prochain album sortirait bientôt, elle s’est davantage concentrée sur ses projets d’actrice. De 2015 à 2012, il a fait partie de la bande Younger, pour ensuite céder la place à la suite indépendante de Comment j’ai rencontré votre mère, Comment j’ai rencontré ton pèreun programme dont il est le protagoniste.

Comment Hilary Duff est-elle devenue célèbre ?

Hilary Duf Il a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de six ans dans diverses publicités. En 1998 elle apparaît pour la première fois sur le petit écran dans le téléfilm ‘Casper rencontre Wendy’ et, après d’autres performances, en 2001 elle est sélectionnée pour donner vie à « Lizzie McGuire » ce qui lui confère une grande renommée dans le monde entier.

Elle a été vue pour la dernière fois à l’écran dans une série de films indépendants et de séries télévisées comme une fille bavarde. Cependant, il s’est également aventuré dans le monde de la musique. En 2003, l’album studio métamorphose (2003) a été certifié triple platine par la RIAA, se classant au huitième rang des albums les plus vendus aux États-Unis.

Mais tous ses succès ne s’arrêtent pas là, puisqu’elle est entrée dans l’industrie de la mode avec le lancement de sa marque de vêtements Tuff par Hilary Duff et Femme pour DKNY. De plus, elle a aidé sur des questions sociales en tant que porte-parole de l’association Kids With a Cause, qui vient en aide aux enfants orphelins.

Quels sont les meilleurs films d’Hilary Duff ?

La nouvelle Cendrillon

Greta

Beauté & La mallette

Lizzie McGuire : Popstar

