Hilary Swank: “Nous ne connaissons pas encore tous les effets de Corona”

Hilary Swank s’inquiète de l’existence de ses concitoyens qui ont perdu leur emploi à cause de la crise de Corona.

Comme tant d’autres, la jeune femme de 46 ans souffre de la situation actuelle et, surtout, a ses problèmes mentaux face à la crise sanitaire mondiale, qui paralyse le monde entier depuis le début de l’année. Surtout, l’actrice sympathise avec les personnes qui se sont retrouvées dans des situations d’urgence financière à la suite de Corona, ont perdu leur emploi et ont maintenant des problèmes pour gagner suffisamment d’argent de mois en mois.

Les enfants ont faim

Dans une interview accordée au magazine «OK!», Elle a déclaré: «C’était un tour de montagnes russes. La plupart du temps, c’est déchirant car il y a beaucoup de gens qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a beaucoup d’enfants qui ne sont pas nourris parce que leurs parents ne peuvent pas travailler. Les gens perdent la vie et nous ne connaissons pas encore tous les effets du coronavirus, donc l’inconnu est vraiment effrayant. “

Ta grand-mère est morte

Hilary a également révélé qu’elle se débattait elle-même lorsque la pandémie a frappé les États-Unis parce qu’elle a amené son père – qui a subi une transplantation pulmonaire il y a trois ans – dans l’Iowa pour les funérailles de sa mère à la mi-mars. Après cela, il n’a pas été facile de le ramener à la maison pendant la période de quarantaine.

Le père a eu une transplantation pulmonaire

Elle a ajouté: «Ma grand-mère est décédée le 13 mars. Cela n’avait rien à voir avec le coronavirus. Elle était la mère de mon père et j’allais dans l’Iowa pour les funérailles, mais ce fut un voyage difficile parce que mon père avait une transplantation pulmonaire. Nous sommes allés aux funérailles, mais tout à coup, il y a eu auto-isolement et mise en quarantaine et vous ne devriez pas sortir en public, mais j’ai dû ramener mon père à la maison en toute sécurité. “(Bang / KT)

