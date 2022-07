Hilary Swank, Jack Reynor et Olivia Cooke dirigeront le thriller opioïde « Mother’s Milk »

Hilary Swank, connue pour son travail dans Bébé à un million de dollars et Les garçons ne pleurent pasjouera dans Lait maternelaux côtés de Jack Reynor de Midsommar et Olivia Cooke de Motel Bates. Le film, un thriller sur le thème des opioïdes, mettra en vedette une distribution supplémentaire qui comprend Dilone, Hopper Penn, Norm Lewis et Karen Aldridge.

Le film, un thriller sur le thème des opioïdes, suivra une journaliste qui, après le meurtre de son fils séparé, formera une alliance improbable avec sa petite amie enceinte pour retrouver les responsables de sa mort. Ensemble, ils vont affronter un monde de drogue et de corruption dans les bas-fonds de leur petite ville. Dans le nord de l’État de New York, ils découvriront même un secret encore plus sombre.

Lait maternel production récemment terminée à New York. Il vient du réalisateur Miles Joris-Peyrafitte, qui a co-écrit le scénario avec Madison Harrison. Vous connaissez peut-être la réalisatrice pour son travail avec Comme vous êteslauréat du prix spécial du jury de Sundance et Margot Robbie avec Pays de rêve.

« Réaliser ce film est un de mes rêves personnels depuis six ans et assembler un casting stellaire comme celui-ci est plus que ce que j’aurais pu espérer. Je suis tellement excité de donner vie à cette histoire avec eux et mon équipe de producteurs incroyables », a déclaré Joris-Peyrafitte dans un communiqué à Variety.

Le film a été financé par Shaun Sanghani de SSS Entertainment, en utilisant sa branche de financement SSS Film Capital, la bannière de vente The Syndicate gérant les ventes mondiales du film. Sanghani produit également le film aux côtés d’Emma Tillinger Koskoff et de Siena Oberman d’Artemis Pictures. Swank elle-même est productrice exécutive du film aux côtés de Peter Winther, Brent Stiefel de Votiv Films et Lizzie Friedman, Karen Lauder et Greg Little de Priority Pictures.





En savoir plus sur les stars du lait maternel

«Nous avons tous donné des coups au-dessus de notre poids pour faire ce film. Mon travail consistait à inspirer tous ces artistes vraiment talentueux à faire leur meilleur travail. Je n’ai même pas encore vu toutes les images, mais c’était magnifique de voir comment tout cela s’est mis en place », a déclaré Joris-Peyrafitte dans une interview avec Times Union.

Outre l’apparition qu’elle fera dans Lait maternel, Swank a plusieurs projets à venir à l’horizon. À la télévision, elle sera ensuite vue dans le drame ABC Alaskacréé par le directeur de Projecteur, Tom McCarthy. Dans le film, Swank a récemment terminé la production du long métrage Lionsgate Anges ordinairesopposé Atteindre vedette Alan Ritchson.

Cooke sera dans le prochain Jeu des trônes série préquelle Maison des dragons. En plus de cela, vous l’entendrez également dans la comédie d’aventure animée par ordinateur Coeur de feu, qui doit arriver dans les salles canadiennes le 13 juillet. Reynor jouera ensuite dans la prochaine série de streaming de science-fiction Le périphériqueavec Chloë Grace Moretz, qui sera diffusé sur Amazon Prime Video.

