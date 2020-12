Hilary Swank a gagné 3000 € pour son rôle oscarisé dans ce film culte préféré

Pour beaucoup de choses, Hilary Swank est connue pour son engagement intense envers son métier, sa vie privée, son désir d’être hors de la vue du public et ses rôles primés à l’Académie. Elle est également connue pour entreprendre des projets passionnés.

En 2018, Swank a pris du temps pour s’occuper d’un être cher et n’est revenue que parce que c’était une histoire sur l’exploration spatiale pour laquelle elle avait un lien très personnel. Elle n’hésite pas non plus à assumer des rôles concernant les questions de justice sociale.

Bien que Bébé à un million de dollars était un drame sportif, c’était aussi une déclaration contre l’âgisme et le sexisme dans le sport. Écrivains de la liberté était un biopic, mais c’était aussi une déclaration contre le racisme, et bien sûr, Les garçons ne pleurent pas, une déclaration contre la haine et pour les droits des trans.

Swank a grandi dans une région frappée par la pauvreté, dans un parc à roulottes au nord de Washington. Elle avait 15 ans lorsque ses parents ont divorcé, et sa mère et elle ont déménagé en Californie pour que Swank puisse continuer à jouer.

Finalement, elle a abandonné le lycée. Mais la pauvreté n’était pas négative dans l’esprit de Swank. Comme elle l’a dit au Guardian: «Ce n’est pas négatif. C’est un souvenir que vous aimez parce qu’il vous rappelle simplement de poursuivre quelque chose que vous voulez. Pour moi, je déménageais en Californie et je vivais mon rêve!

Le premier rôle de Swank était dans Buffy contre les vampires. Mais son rôle d’évasion était le principal Le prochain enfant de karaté.

Selon IMDb, elle est la troisième plus jeune femme de l’histoire à remporter deux Oscars de la meilleure performance d’une actrice dans un rôle principal pour ses rôles de Brandon Teena dans Les garçons ne pleurent pas et Maggie Fitzgerald dans Million Dollar Baby. Cela ne l’étonnait pas d’avoir dû apprendre à boxer et à se muscler pendant Bébé à un million de dollars mais ce qu’elle a appris sur Hollywood en faisant Les garçons ne pleurent pas l’a vraiment choquée.

Swank joue Brandon Teena, un jeune homme trans dont le nom de naissance était Teena Brandon. Brandon est découvert comme transgenre et est expulsé de la remorque de son cousin.

Brandon déménage au Nebraska, où il se lie d’amitié avec John, Tom, Candace et Lana. Il commence à sortir avec Lana et ils envisagent de déménager à Memphis, où ils peuvent vivre en tant qu’homme et femme.

Tom et John découvrent finalement le secret de Brandon et l’agressent violemment. Après que Brandon ait informé la police de l’agression, le couple l’a tué et la police a arrêté le couple.

Les garçons ne pleurent pas‘ a valu à Hilary Swank un Oscar

Swank a remporté un Oscar pour Les garçons ne pleurent pas et a reçu des critiques élogieuses à travers le pays, mais le studio ne lui a payé que 3000 € pour sa performance. Comme elle l’a dit à People: «Alors quand j’ai fait Les garçons ne pleurent pas, J’avais 24 ans; J’ai gagné 3 000 €. Pour avoir une assurance maladie, vous devez gagner 5 000 €. Alors je ne savais même pas que je n’avais pas d’assurance maladie jusqu’à ce que j’aie essayé de faire exécuter une ordonnance… J’avais un Oscar, pas d’assurance maladie.

Après avoir fait Bébé à un million de dollars et a eu deux Oscars, elle a supposé que «l’écart de rémunération» s’arrêterait, mais elle a été choquée de découvrir qu’elle avait tort. Sa co-star masculine était un «jeune acteur sexy» sans prix, et elle était une marchandise éprouvée malgré tout «… on lui a offert 10 millions de dollars, et on m’a offert 500 000 €…» le studio a été choqué quand elle a refusé. Les studios savent maintenant que Swank est une femme de directeur et le studio a appris ce jour-là qu’elle ne ferait que des films où le salaire était équitable.