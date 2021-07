Hilary Duff partage des photos intimes de son accouchement à domicile

Hilary Duff célèbre le travail et l’accouchement avec une série de photos puissantes.

Les images, qui ont été capturées par la photographe de naissance Lauren Guilford, montrent Duff, 33 ans, accueillant son troisième enfant, sa fille Mae Blair, à la maison le 24 mars.

« Pour que je me sente en sécurité pendant l’accouchement et pour me rendre là où je dois aller, il est crucial d’avoir le bon système de soutien », a écrit Duff sur Instagram. « La quantité parfaite d’espace, de contre-pression, d’humour, d’immobilité et de personnes qui soutiennent mon pouvoir. »

L’acteur « Younger » a félicité son mari, Matthew Koma, pour la garder centrée.

« Mon mari est le point d’ancrage le plus calme de la pièce quand j’ai envie de grimper aux murs », a révélé Duff, notant que Koma travaillait aux côtés de sa doula « extraordinaire », Molly Bernard.

La mère de Duff, Susan Duff, était également sur place pour « préparer toutes les collations » et assister à la naissance du dernier-né de la famille. Duff partage sa fille de 2 ans, Banks, avec Koma, et son fils de 9 ans, Luca, avec son ex-mari, Mike Comrie.

«Tous les mains sur le pont. Pour toujours lol. C’est un travail difficile… toutes les manières dont une femme amène un bébé l’est. De la grossesse aux césariennes, en passant par les accouchements à l’hôpital ou à domicile, le parcours de l’allaitement (oui ce que l’on m’obtient à chaque fois) et l’éducation de ces petits êtres de manière responsable pour qu’ils soient des citoyens du monde debout, confiants et gentils », a écrit Duff. . « C’est complètement dévorant. Une aventure fastidieuse, magique, miraculeuse… Alors bravo aux mamans toutes puissantes. Vous faites bouger les montagnes tous les jours.

Dans la série de photos, qui mettent en évidence la beauté et l’intimité de l’accouchement, Duff est vue en train de travailler sur un ballon d’exercice et entourée de « tapis de bain pour chien », alors que Bernard exerce une pression sur le bas de son dos. Duff, qui portait un maquillage complet et un col roulé noir, comprenait également un cliché de son tableau de vision, décoré de citations telles que «Mon corps et mon bébé savent quoi faire».

Bien que le grand frère Luca n’apparaisse sur aucun des plans, il était dans la pièce lorsque Mae a poussé son premier cri.

« C’était assez important pour moi (pour Luca d’être là) parce que j’aime vraiment être ouvert et honnête avec lui sur la force des femmes et à quoi ressemble l’accouchement », a déclaré Duff en parlant avec le Dr Elliott Berlin sur le « podcast sur la grossesse informée ». « Il sait tout sur les règles et il est important pour moi de normaliser cette conversation avec lui pour toutes les femmes qui vont être dans sa vie. »