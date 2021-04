Hilary Duff jouera dans la suite de How I Met Your Mother

Comment j’ai rencontré ton père sera le titre de la suite de Comment j’ai rencontré ton père, l’une des meilleures séries humoristiques de l’histoire, qui a attiré des millions de fans depuis sa première diffusion en 2005 à 2014. De plus, le média américain Variété a confirmé que le protagoniste du spin-off sera Hilary Duff, qui a déjà fait la grande annonce sur ses réseaux sociaux.

L’émission de télévision viendra sur le service de streaming Hulu avec Duff en tant que visage principal, après le retour raté de Lizzie McGuire sur la plate-forme Disney +, après être apparu publiquement dans le but du retour de la série, mais en raison de points de vue différents sur le projet avec la société de production, ils n’ont pas trouvé d’accord.

+ Qu’est-ce que Comment j’ai rencontré votre père?

Selon Variété, voici son synopsis: « Dans un proche avenir, Sophie (Hilary Duff) raconte à sa fille comment elle a rencontré son père – une histoire qui nous catapulte en 2021, où elle et son groupe d’amis très soudés sont au milieu de découvrez qui ils sont, ce qu’ils veulent dans la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications et des applications de rencontres illimitées « . Il n’a pas encore été confirmé s’il se connectera à l’émission originale.

« J’ai eu une chance incroyable dans ma carrière en jouant de merveilleux personnages et j’ai hâte de jouer le rôle de Sophie. », a déclaré Hilary Duff. Continu: « En tant que grand fan de ‘How I Met Your Mather’, je suis honoré et même un peu nerveux que Carter et Craig (créateurs) m’aient confié leur suite pour bébé. Je suis ravi d’être ici pour rejoindre la famille Hulu Originals et 20e . Je me rends compte que ce sont de grandes chaussures à remplir et je suis ravi de mettre mes 6 ½ là-dedans! « .

Isaac Aptaker et Elizabeth Berger serviront d’écrivains et de producteurs, ainsi que Carter Bays et Craig Thomas, créateurs de Comment j’ai rencontré votre mère. Ce n’est pas la première tentative de créer une spin-off HIMYM, puisqu’en 2013, CBS a livré un épisode pilote avec Greta Gerwig et Meg Ryan, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Cette suite n’a pas encore de date de sortie.