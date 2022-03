Hilary Duff explique pourquoi elle ne veut plus parler de Lizzie McGuire

in

Disney

Après l’annulation du redémarrage de la comédie, l’actrice a détaillé ses raisons pour éviter le sujet. Découvrez comment était son conflit avec Disney.

© GettyHilary Duff pense que Lizzie McGuire pourrait revenir dans le futur.

Il y a des rôles qui marquent à jamais la carrière de certains acteurs. ET Hilary Duf n’est pas l’exception : l’interprète vedette Lizzie McGuire -la série à succès de Disney lancé en 2001 – et depuis lors, ils l’ont toujours reconnue pour ce rôle. Alors que la société de divertissement pensait à un redémarrer de la comédie, la célébrité est restée très loin d’en reparler. Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Voici la réponse !

Elle n’avait que 13 ans lorsque Disney Channel l’a choisie comme l’adolescente idéale pour donner vie à cette jeune femme emblématique. De quoi parlait la production ? L’histoire était très simple : la protagoniste avait de bons amis et une grande famille, mais nous avons tous pu en apprendre un peu plus sur ses pensées grâce à son alter ego animé. Avec ses camarades de classe, Gordo et Miranda, ils ont essayé de survivre au lycée, tandis que son frère la tourmentait à la maison.

La vérité est que l’intrigue peut être assez simple. Malgré cela, l’interprétation d’Hilary Duff est restée dans la mémoire de toute une génération. Sa carrière s’est poursuivie avec de grandes productions, en fait, la semaine prochaine, il fera la première Comment j’ai rencontré le père de la tournée. Mais les plus nostalgiques veulent savoir Lizzie McGuire et c’est pourquoi Disney a commencé le développement d’un redémarrage avec l’idée de voir le personnage dans son version adultejusqu’à ce que tout il a dû s’arrêter en raison de différences artistiques entre l’actrice et le studio.

En dialogue avec Lindsay Peoples Wagner sur le podcast The Cut, il a enfin expliqué pourquoi il évite le sujet, sachant même que cela peut provoquer un malaise chez les fans de l’émission télévisée. « Je n’aime pas parler de ça”, a affirmé dès le départ Duff. Et poursuivi : « Internet semble exploser chaque fois que Lizzie McGuire est mentionnée.”. C’est qu’elle sait très bien à quel point il peut être difficile d’être associée à un rôle.

Par exemple, pendant un temps, elle a essayé d’arrêter ceux qui la liaient directement au personnage et s’est concentrée sur des projets très différents. Mais désormais, il semble avoir retrouvé son affection pour le personnage. « Je pense qu’il y aura toujours une chance de se remettre avec Lizzie.. Même s’il a 40 ans, je ne pense pas que les gens s’en soucient. Ce sera toujours intéressant pour les téléspectateurs de voir où elle se retrouve.», a-t-il conclu.

