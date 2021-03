Hilaria et Alec Baldwin ont accueilli leur 6e enfant par mère porteuse

Hilaria et Alec Baldwin ont accueilli leur fille nouveau-née, Lucia, via une mère porteuse, a confirmé une source à AUJOURD’HUI.

Hilaria, 37 ans, a partagé la nouvelle surprise de son bébé sur Instagram plus tôt cette semaine avec une jolie photo de son dernier ajout.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

«Nous sommes tellement amoureux de notre fille, Lucia», a écrit l’animatrice du podcast et professeur de yoga dans les commentaires. «Tout comme vos frères et sœurs, vous êtes un rêve devenu réalité.»

Les Baldwin ont définitivement une salle pleine ces jours-ci. Lucia a cinq frères et sœurs aînés: Carmen, 7 ans, Rafael, 5 ans, Leonardo, 4 ans, Romeo, 2 ans et Eduardo (Edu), né en septembre. Alec a également une fille de 25 ans, Ireland Baldwin, issue de son précédent mariage avec Kim Basinger.

Hilaria a récemment mis à jour sa biographie Instagram pour lire «Maman à six Baldwinitos» et a partagé une jolie photo de Lucia avec ses frères et sœurs.

Alec, 62 ans, a également partagé la photo sur Instagram avec la légende «Mi vida» (en espagnol pour «ma vie»).

Mignon en effet! Hilaria Baldwin / Instagram

La maman de six enfants a également partagé de nombreuses photos adorables de ses «Baldwinitos» dans son histoire Instagram, y compris cette photo d’Alec liant avec bébé Edu.

La fière maman a partagé cette adorable photo de ses deux plus jeunes bébés. Hilaria Baldwin / Instagram

Elle a également partagé une précieuse photo de ses deux plus jeunes enfants avec la légende «Mes bébés».

Avec l’arrivée de Lucia, les Baldwin ont désormais quatre fils et deux filles. En 2019, Hilaria a déclaré que sa «mission» était d’avoir une autre fille pour le bien de sa fille aînée, Carmen.

«C’est maintenant une mission de donner une sœur à Carmen», a-t-elle déclaré à PopSugar en 2019. «Elle aime l’Irlande, mais elle veut une petite sœur. Fondamentalement, ma mission est de continuer à avoir des enfants jusqu’à ce que ce soit une fille! «