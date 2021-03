Hilaria Baldwin utilise cette tactique intelligente lors des disputes avec Alec

Hilaria Baldwin connaît le pouvoir de l’humour pour alléger une situation tendue!

L’animatrice du podcast et l’instructeur de yoga, 37 ans, ont déclaré qu’elle utilisait parfois des photos idiotes d’elle-même et de ses enfants pour désamorcer les disputes avec son mari, Alec Baldwin.

La maman de six enfants dit qu’elle envoie à son mari des photos aléatoires comme celle-ci pour alléger l’ambiance. hilariabaldwin / Instagram

«Quand Alec et moi avons des disputes immatures et que j’obtiens un texte frustré… je décide de répondre avec des photos ridiculement aléatoires / non séquentielles comme celle-ci», a-t-elle écrit dans son histoire Instagram, partageant une photo d’elle-même en train d’allaiter l’un de ses bébés. « Essayez-le … diffuse totalement la conversation et ils ne peuvent s’empêcher de rire. »

La sécurité d’abord! hilariabaldwin / Instagram

Elle a continué avec une autre photo loufoque qu’elle a mise en scène de ses enfants prétendant faire des choses dangereuses comme cuisiner sur la cuisinière et tenir une bouteille de liquide de nettoyage – tout en tenant un bébé d’une main tout en cuisinant et en utilisant son pied pour repasser.

«Et puis si cela ne résout pas le problème, j’appelle en renfort et nous envoyons ça…», a-t-elle écrit dans la légende. « Ne vous inquiétez pas, rien n’est branché, allumé, allumé en feu ou quoi que ce soit qui vous préoccupe. »

Les Baldwin ont les mains pleines à la maison ces jours-ci, d’autant plus qu’ils ont récemment accueilli leur sixième enfant, Maria Lucia Victoria.

Hilaria a révélé le nouvel ajout surprise à leur famille sur une photo Instagram plus tôt ce mois-ci, montrant leur fille nouveau-née blottie avec ses cinq frères et sœurs plus âgés: Carmen, 7 ans, Rafael, 5 ans, Leonardo, 4 ans, Romeo, 2 ans et 6 mois. Eduardo (Edu).

La fière maman a récemment révélé le joli surnom de son nouveau bébé sur Instagram.

«2 semaines de MariLu … elle nous tient tous en ligne», a-t-elle écrit dans la légende.

Sur une autre photo récente, elle a partagé un aperçu de la vie à la maison avec leurs six «Baldwinitos».

«J’adorerais dire que mes enfants s’assoient comme ça, mais non … nous regardions @dontstopmeowing et Alec a pris mon téléphone pour prendre une photo», a-t-elle sous-titré la photo de ses enfants traînant tous sur le canapé. « Vous pouvez parier que dans 3, 2, 1 … ils criaient pour plus de vidéos de chats. »

Il n’y a clairement jamais un moment ennuyeux dans la maison Baldwin!