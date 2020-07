Hilarant! Renault Twingo Gt, La «machine à Dérive» Par Excellence

Seulement 900 cm3, turbocompresseur et 110 ch… Cela n’a pas l’air prometteur pour un dérive, mais le Renault Twingo GT a un moteur arrière et une traction arrière – partage sa base avec Smart fortwo et forfour – donc, en théorie, il a les bons ingrédients pour en faire de beaux les dérives.

Les ingrédients sont là, mais c’est comme s’ils ne l’étaient pas. Car? Au nom de la sécurité et de la prévisibilité, Renault a limité le potentiel dynamique et ludique de sa petite mais spirituelle GT.

Non seulement l’ajustement dynamique visait à atténuer au maximum la nature de son architecture derrière tout – cette propulsion était même accusée de survirage… -, comme les aides électroniques comme le contrôle de stabilité, impossible à désactiver, empêché ces moments de conduite plus intenses.

Sûr et prévisible? Sans doute, mais aussi très ennuyeux, même parce que c’est un mini fusée de poche, dans ce qui pourrait être l’alternative la plus intéressante à la Volkswagen presque solitaire! GTI (un tout en avance).

Eh bien, non pas que ce soit un obstacle pour Piotr Wiecek, de la chaîne Machine à bonbons. Il a vu le potentiel de la Renault Twingo GT: la propulsion arrière et la possibilité de faire tourner les roues avant à 45 ° – elle a le rayon de braquage le plus court du marché…

Comment libérer le potentiel latent de la Renault Twingo GT comme ultime dérive? «Tuez» les aides électroniques, comme il est clair.

En collaboration avec un préparateur, ils ont ajouté un interrupteur qui, lorsqu’il est allumé, désactive toutes les aides électroniques qui empêchent la Twingo GT d’avoir des attitudes dignes d’un hooligan… Le résultat? Vous devez voir la vidéo et les réactions hilarantes et l’enthousiasme contagieux de Piotr Wiecek! Les dérives, les piétons … et tout simplement avec un différentiel ouvert – comme vous pouvez l’imaginer, cela ne s’est pas arrêté là …

Du coup, la Renault Twingo GT est devenue plus intéressante …

