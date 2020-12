«  Highway to Heaven  »: Pourquoi Michael Landon a estimé que sa série post-«  Little House  » était nécessaire

Michael Landon et Victor French de «Highway to Heaven» |

Après Petite maison dans la prairie avait complètement terminé en 1984, Michael Landon n’a pas perdu de temps pour passer à son prochain projet, Autoroute vers le paradis.

L’émission, qui a duré cinq ans sur NBC, était le message d’espoir et de foi de Landon en tant que producteur d’une programmation saine et adaptée aux familles.

Melissa Gilbert sur la leçon que Michael Landon lui a enseignée

Melissa Gilbert qui a joué la fille de Michael Landon, Laura Ingalls sur Petite maison dans la prairie considérait Landon comme son père de substitution, surtout après la mort de son propre père en 1976.

Elle a parlé à blogtalkradio en 2015 de l’héritage de Landon dans sa vie.

«L’idée générale qu’il m’a martelée, d’une petite fille à mon cerveau, était que rien n’est plus important que la maison et la famille», dit-elle. «Pas de succès, pas de carrière, pas de réalisations, pas de réalisations – rien n’est plus important que d’aimer les gens que vous aimez et de contribuer à une communauté.

«Bien que nous travaillions, vraiment, vraiment dur, nous ne sauvions pas le monde un épisode de télévision à la fois. Nous ne faisons que divertir les gens et il y a des choses plus importantes à faire.

Victor French et Landon à un moment donné se sont disputés

Français, qui est passé de façon transparente Petite maison comme Isaiah Edwards to play Autoroute vers le paradis‘s Mark Gordon, était un ami proche de Landon. À un moment donné de leur relation de travail, cependant, les deux acteurs ont cessé de parler lorsque French a poursuivi sa propre série, la comédie. Pays Carter, sur ABC. C’était une trahison totale pour Landon.

Dans son livre de 2016 Petite maison dans les collines d’Hollywood: le guide d’une mauvaise fille pour devenir Miss Beadle, Mary X et moi, l’acteur Charlotte Stewart qui a incarné Eva Beadle, l’enseignante de l’école de Walnut Grove, a écrit sur la querelle des deux hommes.

«Victor faisait partie du groupe Mike Landon et de l’équipage», a écrit Stewart. « [French] a écrit et réalisé un certain nombre d’épisodes. Les deux se sont disputés plus tard dans le déroulement de la série lorsque, sans la bénédiction de Mike, Victor est parti pour jouer dans sa propre sitcom appelée Pays Carter. »

Landon a montré sa colère en écrivant la famille Edwards hors de Walnut Grove.

Tout a été pardonné cependant, après que l’émission de French ait été annulée par ABC. Il a été accueilli de nouveau à Walnut Grove à bras ouverts, où il est resté jusqu’à l’annulation de l’émission en 1984. French est décédé en 1989 d’un cancer, quelques mois avant Autoroute vers le paradis a terminé sa course.

« Highway to Heaven » a été créé après l’annulation de « Little House »

Pour Landon, décédé en 1991, Autoroute vers le paradis n’était pas simplement un autre projet pour le tenir occupé après la fin de Petite maison. C’était une nécessité, comme il l’expliquait au Los Angeles Times en 1988 dans les circonstances qui l’ont conduit à créer la série.

«Je traversais Beverly Hills pour aller chercher mes enfants un vendredi soir et les gens se klaxonnaient», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas de pire endroit pour cela que Beverly Hills; Je pense que lorsque les gens auront un peu plus d’argent, ils croient vraiment que la mer Rouge se séparera et que leur voiture ira de l’avant.

«Et j’ai pensé: ‘Pourquoi tout le monde est-il si en colère? S’ils voulaient juste passer le même temps à être gentils… Il est évident que le flux de trafic ira beaucoup mieux si tout le monde a sa chance. L’homme a vraiment l’opportunité d’être tout à fait merveilleux.