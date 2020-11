Highup Entertainment répond aux accusations de plagiat de vidéoclips de STAYC

Groupe de filles recrues STAYC a conquis le monde de la K-Pop avec ses débuts et tout le monde a été impressionné par ce qu’ils ont à offrir. Cependant, ils ont récemment fait la une des journaux avec de graves accusations de plagiat concernant leur clip vidéo. Divertissement Highup et Film Rigend, la société à l’origine de la production du clip vidéo de STAYC s’est engagée à répondre aux allégations.

Highup Entertainment a pris à leur officiel Twitter compte pour répondre à toutes les accusations.

Nous avons récemment entendu parler des allégations selon lesquelles l’un des décors du clip vidéo «So Bad» était similaire à un artiste étranger. Nous avons demandé des commentaires à la société de production. Afin d’éviter que la même chose ne se reproduise à l’avenir, nous serons plus conscients des problèmes de droits d’auteur et ferons des productions avec plus de soin.

C’est après la déclaration de Highup Entertainment que Rigend Film a présenté son Instagram page pour répondre. Avec une photo d’un carré noir, ils ont abordé la polémique et ont transmis leurs excuses aux fans.

Bonjour, c’est Rigend Film. J’écris pour exprimer notre position officielle en ce qui concerne la controverse entourant les accusations de plagiat de vidéoclips de STAYC. Rigend Film était en charge de superviser leur clip vidéo et a été impliqué et est responsable de tous les aspects tels que la planification, la réalisation artistique, etc. Nous avons honte et découragés par la controverse sur le plagiat.

– Film Rigend