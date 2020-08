Highschool DxD saison 5 : Les infos essentielles à retenir !

High School DXD est une série d’anime japonaise qui est adaptée d’un manga japonais du même nom.

La série a été diffusée pour la première fois en janvier 2012, et elle a vite gagné le cœur du public avec un humour décalé, des personnages charismatiques et des courbes…beaucoup de courbes.

L’histoire de la série suit les aventures d’Issei Hyodo, dans une série qui tourne autour de la bataille entre anges et demons. La série offre un contenu passionnant aux téléspectateurs, ce qui l’a rendue célèbre dans le monde entier. Au total, quatre saisons ont été diffusées jusqu’à présent. Et les fans attendent la cinquième saison. Voici donc tous les détails de la 5e saison de High School DXD. Voici les informations concernant la date de sortie, le casting et l’intrigue de la saison 5 de High School DXD.

Y aura-t-il une cinquième saison ? Si oui, quand sera-t-elle diffusée ?

Oui et à voir le succès de la série, il serait criminel de ne pas sortir une cinquième saison. Elle devait initialement être diffusée à la fin de cette année 2020. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, la sortie de la saison 5 a été retardée comme beaucoup d’autres animes d’ailleurs.



Maintenant, au plus tôt, la date qui revient le plus souvent c’est juin 2021. Cependant, les producteurs n’ont pas encore fait d’annonces officielles. Par conséquent, les fans d’High School DXD attendent toujours sa sortie à la date initiale annoncée c’est à dire fin 2020. C’est une possibilité, si la pandémie de coronavirus se retrouve maitrisée jusque-là.

Le casting de la saison 5

Là encore, aucune annonce officielle de ce côté. Déjà la 4e saison a été riche en nouveaux personnages. Pour la prochaine saison donc il faudra surement s’attendre à revoir les protagonistes des saisons précédentes, tels que Yoko Hikasa, Azumi Asakura, Shizuka Ito, Yuki Kahi et Sean O’ Conner. Pour les inconditionnels de l’anime ce sont les interprètes de Rias Gremory, Asia Argento, Akeno Himejima, Hyoudou et Kiba, respectivement. Mais connaissant la série, de nouveaux personnages vont probablement apparaitre.

Le plot original

L’histoire d’High School DXD suit les aventures de la vie d’Issei Hyodo, qui est lycéen. Il souhaite devenir le roi de son propre harem ( voyez le truc) , mais tout tombe à l’eau lorsque son premier rendez-vous amoureux le massacre (littéralement). Issei Hyodo est ensuite ranimé par Rias Gremory, la fille du roi des enfers et une bombe aussi sexy que redoutable. Ah oui, c’est un démon.

Il devient alors un démon à son tour et prête allégeance à servir la famille de Rias. Nous nous attendons à ce que l’histoire principale continue avec quelques modifications et plus d’intrigues dans la saison 5. En ces périodes de vacances, c’est le moment idéal pour revoir les 4 premières saisons. Vous ne le regretterez pas.