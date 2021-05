Highlander Reboot veut Henry Cavill en tête

Henry Cavill vient peut-être de trouver son prochain rôle majeur dans la franchise. Par date limite, le Homme d’acier et Le sorceleur star est en pourparlers pour un rôle principal dans le prochain Lionsgate Highlander redémarrer. Le film sera réalisé par Chad Stahelski, qui a co-réalisé John Wick avant de diriger ses deux suites. Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé et il n’est pas clair si Cavill jouerait Connor MacLeod ou un personnage original créé pour le redémarrage.

Neal H. Moritz, Josh Davis et David Leitch produisent le Highlander redémarrer. Amanda Lewis, Patrick Wachsberger et Gregory Widen sont à bord pour la production exécutive. Avant son décès en février, original Highlander Le producteur Peter Davis devait également produire le nouveau film. Il y a eu des efforts pendant des années pour faire redémarrer la série de films, mais Deadline rapporte que le projet est enfin « en position pour entrer en production ».

Henry Cavill ferait un excellent choix pour Highlander car il entrerait dans le rôle avec une grande expérience de la franchise. Il est très connu pour avoir joué Clark Kent dans le DCEU, avec des rôles principaux dans des films comme Homme d’acier et Justice League de Zack Snyder. Il a dit qu’il était également prêt à reprendre le rôle de Superman un jour, mais le plan de Warner Bros.est de redémarrer ce personnage avec un nouveau film autonome.

Pendant ce temps, Cavill a également repris le rôle principal dans la série à succès Netflix Le sorceleur. Basé sur les romans et les séries de jeux vidéo, l’émission Netflix présente Cavill en tant que personnage préféré des fans, Geralt of Rivia. Après que la série ait attiré un nombre élevé de téléspectateurs lors de sa première à la fin de 2019, une deuxième saison a été commandée au streamer. Grâce à la pandémie et à une blessure sur le plateau de Cavill, il a fallu plus d’un an à la saison 2 pour terminer la production, et les nouveaux épisodes devraient arriver à la fin de 2021.

Netflix gardera également Cavill avec un autre rôle majeur. Il reviendra en tant que Sherlock Holmes, le frère aîné du personnage titulaire de Millie Bobby Brown, dans la prochaine suite de Enola Holmes. Il a déjà été confirmé que Cavill reprendra le rôle avec Brown, et le réalisateur Harry Bradbeer et l’écrivain Jack Thorne reviennent également.

L’année dernière, original Highlander L’acteur Clancy Brown, qui a joué The Kurgan dans le premier film, a expliqué ses sentiments sur le redémarrage dans une interview avec Yahoo. Trop souvent, le mot d’un redémarrage des films classiques rendra les fans méfiants, en particulier pour quelque chose avec un grand culte comme Highlander. De son côté, Brown sent que Highlander est en fait le film « parfait » à redémarrer, compte tenu des changements technologiques.

« Il me semble que c’est le film parfait à refaire », a déclaré Brown. « Vous regardez en arrière et ce truc est tellement ringard que nous l’avons fait. Repensé avec la technologie numérique d’aujourd’hui? Ce serait tout simplement génial. J’ai hâte que ce soit fait. »

Avec Christopher Lambert dans le rôle de Connor MacLeod, Highlander a été réalisé par Russell Mulcahy et écrit par Gregory Widen, Peter Bellwood et Larry Ferguson. Cela engendrerait plusieurs suites et adaptations de séries télévisées, mais pour de nombreux fans, l’original reste le meilleur. Les redémarrages sont toujours difficiles à réaliser, mais avec Stahelski et potentiellement Cavill impliqués, Highlander semble être entre de bonnes mains. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Highlander