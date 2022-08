Highlander Reboot est plus proche qu’il ne l’a jamais été, déclare le réalisateur Chad Stahelski

Le directeur d’action Chad Stahelski a offert une mise à jour extrêmement prometteuse sur son désir Montagnard redémarrer. En parlant avec Collider, l’homme derrière John Wick a révélé qu’ils « peaufinaient » le projet au moment où nous parlons, déclarant même que la nouvelle version du Montagnard La franchise est « plus proche » de se produire qu’elle ne l’a « jamais été ».

«Nous sommes en train de peaufiner en ce moment. Je pense que nous savons ce que nous voulons. Plus important que tout, nous savons ce que nous voulons faire. C’est dans les créations. Nous savons ce que nous essayons de faire. C’est juste une question d’en arriver au point où nous nous sentons, « D’accord, ça y est. Allons-y. » Mais nous sommes plus proches que nous ne l’avons jamais été, donc c’est bien.

Sorti en 1986, l’original Montagnard suit l’épéiste Connor MacLeod (Christopher Lambert). Originaire des Highlands écossais et connu sous le nom de Highlander, MacLeod découvre qu’il est l’un des nombreux guerriers immortels qui ne peuvent être tués que par décapitation. Après avoir vécu quelque peu paisiblement pendant plusieurs siècles, MacLeod s’installe à New York et est bientôt ramené sur le champ de bataille lorsque son plus grand ennemi revient pour le tuer et ainsi obtenir « le prix » – une capacité spéciale qui est donnée au dernier vivant. guerrier immortel .

Montagnard a été malmené par la critique lors de sa sortie initiale, mais a depuis été réexaminé et est depuis devenu un classique culte majeur. Un redémarrage est en cours de développement depuis 2008, mais il semble que Stahelski se rapproche enfin de plus en plus de la réalisation de sa vision.

Il ne peut y en avoir qu’un… Mais sera-ce Henry Cavill ?

Bien que rien ne soit gravé dans le marbre, il a été rapporté que Homme d’acier et Le sorceleur la star Henry Cavill est attachée à la star en tant que Connor MacLeod. Stahelski a confirmé qu’il avait eu des conversations avec Cavill au sujet de la Montagnard redémarrer, qualifiant l’acteur de « l’un de mes grands choix », avant d’ajouter : « Ce n’est pas seulement une question de muscles et de maussade. Je pense qu’il a une gamme incroyable et je pense qu’il apporterait quelque chose de très spécial. Et son enthousiasme a été incroyable. »





Basé en grande partie sur sa performance dans la série Netflix Le sorceleurainsi que son travail dans les goûts de Enola Holmeset ses diverses apparitions en tant que Superman, Cavill a certainement les côtelettes héroïques et balançant l’épée pour ressusciter MacLeod pour un public moderne. Stahelski le pense clairement, le réalisateur ayant précédemment loué la perspicacité de Cavill sur la torture d’être un homme immortel.

« L’arc du personnage s’étend sur des centaines d’années et il devient de nombreuses personnalités différentes, qui prolongent toutes la chronologie de sa croissance émotionnelle », a expliqué Stahelski. « Puis lors de notre première rencontre, mes soupçons ont été confirmés : Henry a immédiatement riffé sur l’idée du fardeau de l’immortalité et vous pouviez voir dans ses yeux qu’il pouvait se transformer d’une âme jeune et vibrante en une âme vieille et sage. Il avait cette combinaison qui me fascinait. »

Ceci n’est qu’une des nombreuses mises à jour positives concernant Montagnard de Chad Stahelski, le réalisateur déclarant récemment que le film très attendu « est toujours en cours ». Quand exactement cela se produira reste inconnu, mais avec Stahelski déterminé à le faire, nous pouvons être sûrs que, finalement, nous nous assiérons pour voir le Montagnard ramené à la vie.

Chad Stahelski jouera à nouveau son film d’action dans le prochain John Wick: Chapitre 4qui doit faire ses débuts le 24 mars 2023.