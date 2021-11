Highlander Reboot Director explique pourquoi Henry Cavill est parfait pour le guerrier immortel

Il ne peut y en avoir qu’un, et celui-là, c’est Henri Cavill, comme Le sorceleur la star est sur le point de diriger le prochain redémarrage de l’action-aventure fantastique montagnard. Cavill, qui a vu son étoile monter rapidement depuis son rôle titulaire dans Zack Snyder Homme d’acier, est le choix parfait en tant que guerrier immortel selon montagnard le réalisateur Chad Stahelski, qui a maintenant félicité l’acteur pour sa capacité à passer d’une « âme jeune et vibrante » à une « vieille âme sage ».

« Henry a évidemment le physique, mais cela ne veut pas dire grand-chose si vous ne pouvez pas aussi porter l’empathie d’un personnage qui a vécu 500 ans, et j’avais besoin de quelqu’un qui pouvait faire les deux. L’arc du personnage s’étend sur des centaines d’années et il devient de nombreuses personnalités différentes, qui prolongent toutes la chronologie de sa croissance émotionnelle.Puis lors de notre première rencontre, mes soupçons se sont confirmés: Henry a immédiatement riffé sur l’idée du fardeau de l’immortalité et vous pouviez voir dans ses yeux qu’il pouvait passer d’une âme jeune et vibrante à une vieille âme sage. Il avait cette combinaison qui m’a fasciné. «

John Wick le réalisateur Chad Stahelski dirigera le redémarrage, qui devrait raconter l’histoire de Connor MacLeod, qui fait partie d’un certain nombre d’immortels dotés d’une énergie appelée Quickening et ne pouvant mourir que s’il est décapité. Outre son engagement physique et sa vieille âme, Cavill est également un grand fan de la montagnard propriété, quelque chose qui a encore plus attiré Stahelski vers l’acteur.

« L’autre chose que vous pouviez voir était son authenticité – il aime vraiment la propriété et aime ce qu’il pense pouvoir en faire, et quand un acteur a ce niveau de passion, vous obtiendrez quelque chose d’unique. Et enfin – vous Je l’ai rencontré, vous savez, au bout de 10 minutes, vous vous dites : ‘Il est cool, je veux sortir avec ce gars.' »

Le développement d’un redémarrage du Highlander est en cours depuis 2008, avec Avis rouge La star Ryan Reynolds était initialement en ligne pour diriger le projet. Alors que l’intrigue du film devrait être similaire au classique culte de 1986, Stahelski a récemment offert un aperçu de son approche du matériau, décrivant son point de vue comme étant « plus ancré dans la réalité » par rapport aux films originaux et émission de télévision, et révélant qu’elle « jouera probablement un peu plus comme une tragédie moderne ». La réponse à Henry Cavill en tant que The Highlander a été extrêmement positive, l’explication de Stahelski étant susceptible d’avoir des fans encore plus enthousiastes à l’idée de voir le Ligue des Justiciers star brandit une épée dans cette bataille secrète d’immortels.

D’ici là, Henry Cavill est occupé à mener une autre aventure fantastique dans Le sorceleur, avec la deuxième saison de l’émission Netflix qui devrait sortir le 17 décembre 2021. La deuxième saison reprendra juste après la fin de la saison 1, Geralt croyant que Yennefer est mort au combat, le conduisant à emmener Ciri à Kaer Morhen, où il a été élevé et formé pour être un sorceleur. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

