Highlander Reboot commence le tournage l’année prochaine, ce sera une tragédie moderne

John Wick à venir du réalisateur Chad Stahelski montagnard redémarrer avec Le sorceleurHenry Cavill commencerait le tournage en 2022. Au cours d’une exploration approfondie de la carrière de Cavill par The Hollywood Reporter, il est indiqué que Cavill devrait commencer le tournage du redémarrage très attendu l’année prochaine, avec la vision de Stahelski décrite comme « un prise plus ancrée dans la réalité » par rapport aux films et à l’émission de télévision originaux, et que le film « jouera probablement un peu plus comme une tragédie moderne ».

Henri Cavill s’est révélé avoir signé pour diriger le montagnard redémarrer en mai, des sources rapportant maintenant que le rôle a rapporté à l’acteur populaire un salaire impressionnant de 5 millions de dollars, avec Chad Stahelski révélant ce qui rend le Homme d’acier star si parfaite pour le rôle du guerrier immortel titulaire qui est obligé de se battre contre ses collègues immortels afin de gagner « le prix ».

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Henry a évidemment le physique, mais cela ne veut pas dire grand-chose si vous ne pouvez pas aussi porter l’empathie d’un personnage qui a vécu 500 ans, et j’avais besoin de quelqu’un qui pouvait faire les deux », a déclaré Stahelski en prenant une pause de la production de son autre film d’action très attendu, John Wick : Chapitre 4, une franchise qui repose également sur les épaules d’un personnage qui semble sage et tourmenté bien au-delà de ses années.

« L’arc du personnage s’étend sur des centaines d’années et il devient de nombreuses personnalités différentes, qui prolongent toutes la chronologie de sa croissance émotionnelle », a poursuivi Stahelski, révélant la réunion qui lui a rapidement fait comprendre que Cavill pourrait porter une nouvelle franchise Highlander. « Puis lors de notre première rencontre, mes soupçons se sont confirmés: Henry a immédiatement riffé sur l’idée du fardeau de l’immortalité et vous pouviez voir dans ses yeux qu’il pouvait se transformer d’une âme jeune et vibrante en une vieille âme sage. Il avait cette combinaison qui m’a fasciné. L’autre chose que vous pouviez voir était son authenticité – il aime vraiment la propriété et aime ce qu’il croit pouvoir en faire, et quand un acteur a ce niveau de passion, vous allez obtenez quelque chose d’unique. Et enfin – vous l’avez rencontré, vous savez – après 10 minutes, vous vous dites : ‘Il est cool, je veux sortir avec ce gars.' »

Sorti en 1986, le Highlander original suit l’épéiste Connor MacLeod, joué par Christopher Lambert, et est depuis devenu un classique culte. Originaire des Highlands écossais et connu sous le nom de Highlander, MacLeod découvre qu’il fait partie des nombreux guerriers immortels qui ne peuvent être tués que par décapitation. Après avoir vécu quelque peu paisiblement pendant plusieurs siècles, MacLeod s’installe finalement à New York, et est bientôt ramené sur le champ de bataille lorsque son plus grand ennemi revient pour le tuer et ainsi obtenir « le Prix » – une capacité spéciale qui est donnée au dernier vivant guerrier immortel : vaste connaissance et capacité d’asservir toute la race humaine.

Cavill s’est depuis révélé être un grand fan de la franchise en disant : « Je suis fan de Highlander depuis que je suis petit. » Ayant déjà démontré son penchant pour le combat à l’épée avec Netflix Le sorceleur, nous sommes impatients de voir Cavill porter le fardeau de l’immortalité en tant quemontagnard au début du tournage l’année prochaine. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets : Highlander